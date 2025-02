Todo cambia con lo que Leticia Requejo ha descubierto sobre la madre de Anabel Pantoja

En estos los últimos días, han comenzado a circular varios rumores relacionados con la mala relación que supuestamente existe entre la madre y el novio de Anabel Pantoja. Sin embargo, Leticia Requejo ha descubierto algo que lo cambia todo por completo.

A raíz del ingreso hospitalario de Alma y de la investigación por presunto maltrato infantil, la relación de David Rodríguez y Anabel se ha puesto en entredicho.

Tanto es así que, en estos días, han sido muchos los que han asegurado que Anabel Pantoja y el fisioterapeuta estarían pasando por una importante crisis de pareja. Especulaciones que ambos han desmentido públicamente.

Además, y por si esto fuera poco, también se ha llegado a poner en duda la relación que mantienen David Rodríguez y su suegra Merchi. Tanto es así que algunas personas han asegurado que no existe una buena sintonía entre ellos, pero nada más lejos de la realidad.

Durante la emisión de TardeAR de este martes, 11 de febrero, Leticia Requejo ha compartido una inesperada información con los televidentes que cambia por completo esta delicada situación.

Tal y como ha asegurado la periodista, “a mí me descartan por completo que la relación de Merchi y David esté mal”. De esta forma, la colaboradora de televisión ha zanjado por completo los rumores que rodeaban a la madre y al novio de Anabel Pantoja.

Leticia Requejo comparte una información sobre Merchi Bernal que lo cambia todo

Tras confirmar que la relación entre la madre de Anabel Pantoja y David Rodríguez es buena, Leticia Requejo ha querido dar un paso más allá. Momento en el que ha dejado al descubierto algunos detalles sobre el vínculo que une a Merchi y su yerno:

“De hecho, una de las cosas que David habla con su entorno es que agradece la figura de Merchi durante este mes. Ha sido clave, tanto para la niña como para la pareja... Para que hayan tenido momentos de cierto respiro mientras esta señora ha podido ejercer como abuela”.

Por otro lado, Leticia Requejo ha querido compartir con los espectadores de Telecinco una información más sobre la madre de Anabel Pantoja. Tal y como ha asegurado, ha tenido la oportunidad de hablar con Merchi en primera persona.

Durante su conversación telefónica, la suegra de David le ha confesado cómo se encuentra en estos momentos tan duros. “He hablado con Merchi. Me he encontrado a una mujer completamente destrozada… Ha llorado, me ha pedido por favor respeto”, ha asegurado la periodista.

Además, Leticia Requejo ha confirmado que la intención de la madre de Anabel Pantoja es seguir en un segundo plano. Y es que, “como ella dice: «no soy personaje»” y “nunca me he querido sumar a ninguna polémica”.

“No me ha querido confirmar ni desmentir nada de lo que han dicho. Como me ha dicho, lo más importante es que la niña está bien. Tenía la opción de si quería matizar algo de todo lo que se ha dicho, y no”, ha zanjado la colaboradora de televisión.