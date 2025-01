Confirmado el sorprendente rumor sobre Mercedes Bernal, la madre de Anabel Pantoja

Días después de conocer las novedades relacionadas con la salud de la pequeña Alma, Belén Esteban ha confirmado un sorprendente rumor sobre Mercedes Bernal. Y es que, tal y como ha asegurado la tertuliana, esta no se ha separado ni un segundo de la influencer.

Fue el pasado 12 de enero cuando el programa Fiesta encendió todas las alarmas alrededor del clan Pantoja. Según confirmaron aquel día, la bebé tuvo que ser ingresada el viernes anterior en la UCI del hospital Materno de Gran Canaria.

Durante este tiempo, ha sido muy común ver a los amigos y familiares de Anabel Pantoja desplazarse hasta la isla para apoyar a la pareja en estos momentos tan duros. Sin embargo, y aunque ha estado muy arropada por todos ellos, Mercedes Bernal ha sido uno de los mayores pilares de la influencer.

Tanto es así que, desde el primer día, ella se ha mantenido al lado de su hija para ayudarla en todo lo posible. Un gesto que ahora Belén Esteban ha querido poner en valor ante toda la audiencia de Ten.

Durante una de sus últimas intervenciones en Ni que fuéramos, y a pesar de lo discreta que se ha mantenido en todo momento, la tertuliana le ha dedicado unas bonitas palabras a Mercedes Bernal:

“Qué importantes son las abuelas. O sea, de verdad… Fíjate, yo el fin de semana me emocionaba con Anabel, pero me he emocionado mucho con Merchi. Jod**, qué importante es tener a una madre cerca, qué importante…”.

Belén deja al descubierto el papel tan relevante que ha desempeñado Mercedes Bernal

Durante el pasado fin de semana, y tras su primera visita, Belén Esteban regresó a Gran Canaria para apoyar a su gran amiga Anabel Pantoja en primera persona. Sin embargo, su estancia en la isla no duró mucho, ya que tenía que retomar todas sus obligaciones profesionales.

Ahora, y después de conocer que el estado de la bebé ha mejorado considerablemente, la tertuliana ha querido poner en valor el papel tan importante que ha desempeñado Mercedes Bernal.

Tanto es así que no se lo ha pensado dos veces a la hora de destacar lo “importantes que son las abuelas”. “Ella tenía que tener todo preparado allí, todo lo que necesitaba”, ha añadido a continuación.

“Porque allí estábamos nosotros, que íbamos de Madrid o de Sevilla, pero claro, nosotros teníamos que volver... Y ella[Anabel Pantoja]tiene amigos en Canarias, que no quiero tampoco pasarlo por alto... Pero yo miraba a Merchi y se me saltaban las lágrimas”.