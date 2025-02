Julio Iglesias, Raphael y el mensaje que lo ha cambiado todo: 'Has estado en...'

En la historia de la música española, los nombres de Julio Iglesias y Raphael, siempre han sido un referente. Sus voces han traspasado fronteras y, en su momento, llegaron a rivalizar por su éxito. A pesar de ello, el accidente cerebrovascular que sufrió Raphael hace unos meses provocó una reacción inmediata en Julio Iglesias.

“Has estado en muchas guerras y todas las has ganado, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande, puede con todo”, escribió. Este fue el mensaje que Julio le dedicó al de Linares, poniendo así fin a los rumores de distanciamiento que siempre ha habido entre ellos.

El inesperado mensaje de Julio Iglesias a Raphael

Hablar de Julio Iglesias y de Raphael es poner sobre la mesa a dos de los cantantes españoles que mayor éxito han cosechado. Con dos estilos de música y de vida completamente diferentes, ambos lograron dividir a todo un país. Hoy, con 81 años cada uno, llevan a sus espaldas unas vidas cargadas de experiencias tanto buenas como malas.

Una de las peores para Raphael fue el accidente cerebrovascular que sufrió a mediados del pasado mes de diciembre. Su ingreso urgente encogió el corazón de muchos y uno de ellos fue el de Julio Iglesias. A pesar de residir en Miami, reaccionó de inmediato a lo ocurrido y le envió un inesperado mensaje a Raphael.

“Has estado en muchas guerras y todas las has ganado, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande, puede con todo”, escribió. “Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida”, publicó en su perfil de Instagram en un claro apoyo al de Linares. Lo que sorprendió a muchos, ya que siempre se ha rumoreado sobre el enfrentamiento que les une desde hace años.

El rumor sobre su mala relación comenzó en la década de los 80, cuando ambos luchaban por ser el número 1. Iglesias siempre destacó por su personalidad arrolladora y ser un auténtico conquistador le encumbró a la fama. En cambio, Raphael llenaba los escenarios por su torrente de voz y sus canciones pulidas y verdaderamente románticas.

Dos estilos y dos formas de llevar la vida diferente que les acabó distanciando. De hecho, la primera prueba de esa rivalidad se dio cuando Raphael confesó haber dicho “cosas desagradables” de Julio.

El origen del distanciamiento entre Julio Iglesias y Raphael

“Hace quince años Julio Iglesias me llevaba las maletas y me llamaba maestro”, fueron las desafortunadas palabras de Raphael. Sucedió en 1988 durante una rueda de prensa en Venezuela. El madrileño no tardó en responder y aseguró que “Raphael solo debería abrir la boca para cantar”.

Fue entonces cuando, después de semanas de declaraciones cruzadas y un creciente distanciamiento, Raphael, en un giro inesperado, decidió disculparse públicamente. En el programa Por la mañana, el cantante andaluz expresó su arrepentimiento y ofreció una disculpa formal a Iglesias. Reconoció su error y valoró la trayectoria de su colega.

Aunque la reconciliación pareció poner fin a las hostilidades, la rivalidad entre ambos artistas continuó siendo un tema de conversación en los medios de comunicación. Ambos siguieron con sus carreras de manera independiente, pero los rumores sobre su relación seguían surgiendo.

En la actualidad, los dos siguen siendo figuras admiradas por miles de personas que han crecido con su música. Sin embargo, es importante recordar que más allá de las rivalidades, ambos artistas encontraron una manera de cerrar este capítulo con dignidad.

Hoy, al mirar hacia atrás, parece claro que la reconciliación entre Raphael y Julio Iglesias es un hecho. El mensaje del madrileño es una clara prueba de ello y trasmite el enorme respeto y admiración que existe entre ellos.