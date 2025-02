Tensión entre Emma García y Carmen Alcayde en pleno directo: ‘Me ha parecido…’

El programa Fiesta ha vivido un momento realmente tenso en pleno directo. Las protagonistas han sido Emma García y Carmen Alcayde.

El motivo es que ambas han mostrado diferentes puntos de vista sobre el comunicado en vídeo que dio Anabel Pantoja sobre su situación familiar. Y la presentadora no ha tenido reparos en frenar el programa para dejarle claro a la colaboradora lo que ella opina al respecto. Le ha dicho: “A mí me ha parecido bien”.

El comunicado de Anabel Pantoja que genera el conflicto entre Carmen Alcayde y Emma García

La investigación a la que están siendo sometidos Anabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, por un presunto maltrato infantil a su hija, sigue interesando. Buena muestra de ello es que Fiesta ha vuelto a hacerse eco del caso al contar en plató con Amor Romeira, que pertenece al círculo de la pareja.

Una joven que ha expuesto: “La amistad para mí es estar siempre, en lo bueno y en lo malo. Lo he vivido de forma dura, se me parte el alma. También estoy indignada por el juicio de valor que se está haciendo y ese asociar el nombre de mi amiga Anabel a maltrato infantil, me parece muy fuerte y descabellado”.

Acto seguido, se ha puesto sobre la mesa los pasos que ha dado Anabel y, en especial, se ha incidido en el vídeo a modo de comunicado que ella realizó. Un vídeo del que Emma García, la presentadora, ha manifestado: “A mí, cada vez que la veo teniendo que dar explicaciones, me resulta impactante”.

La tensión entre Carmen Alcayde y Emma García en pleno directo de Fiesta

En este punto, ha tomado la palabra Carmen Alcayde para dejar claro que no está de acuerdo con dicho comunicado y que esto le ha generado más problemas a Pantoja. Así, ha indicado: “El vídeo que colgó ella, a mí, me pareció muy precipitado. Y luego ella no se puede quejar del juicio popular”.

“Anabel es mucho de vivir todo para fuera, para las redes, y yo creo que en este caso ella tendría que haberse recogido. Era algo muy grave, pero por mucho que digas, la gente interpreta y señala incongruencias”.

A lo que ha añadido: “Ese no era un tema para sacarlo de esta manera. Si das de comer a la gente que te sigue en redes, da la comida completa y no solo el primer plato. La gente quiere todo el menú”.

La tensión en el plató se ha hecho evidente debido a las opiniones encontradas, pues Amor y Luis Rollán han arremetido contra su compañera. Y Emma García ha decidido intervenir para expresar su rechazo a la perspectiva de Alcayde. De ahí, que le ha dicho: “Carmen, no estoy de acuerdo”.

“Es tu opinión. En esta situación y en otras, nunca llueve a gusto de todos. Ella lo ha decidido así y a mí me ha parecido bien, pero entiendo que cada uno opine lo que quiera”.

Este intercambio de palabras ha puesto de manifiesto las diferentes perspectivas entre la presentadora y la colaboradora, generando un ambiente tenso en el programa. Eso sí, no es la primera vez que Emma García y Carmen Alcayde protagonizan momentos de discrepancia en Fiesta. Discrepancias que no van más allá de un simple intercambio de palabras sobre temas que provocan controversia.

Este episodio refleja las dinámicas internas del programa y cómo temas sensibles pueden generar debates acalorados entre sus integrantes. La diversidad de opiniones en el plató contribuye a enriquecer la discusión, aunque, en ocasiones, pueda derivar en momentos de tensión.