Emma García destapa el secreto de Isa Pantoja y Asraf Beno: todo está confirmado

Fiesta, el espacio que presenta Emma García en Telecinco, destapaba este fin de semana que el hijo que espera Isa Pantoja es un niño. La vasca, tras conocer la feliz noticia, daba la enhorabuena a la joven públicamente. Hasta ahora era un dato que la pareja había decidido mantener en secreto, si bien Anuar Beno había dejado caer recientemente que está deseando conocer al pequeño.

"¡Enhorabuena, es un notición!", reaccionaba Emma García confirmando que es un niño lo que Isa espera.

Hace unos días, Anuar compartió su deseo de convertirse en "el tito favorito" de "su sobrino". A continuación desveló: "Yo quería una niña". Instantes después, y al ser consciente de que quizás se había adelantado, Beno matizó: "Pero bueno, lo que sea, niño o niña, bienvenido será".

Emma García desvela el secreto mejor guardado de Isa Pantoja

Isa Pantoja, durante su intervención en el programa en el que colabora, se refirió a la información aportada por su cuñado. "Anuar no puede decir nada porque no lo sabe", comenzó diciendo en Vamos a Ver. "Solamente lo sabe mi amigo Germán, porque se supone que íbamos a hacer una fiesta para revelar el género", añadía.

La tertuliana desveló de este modo que su intención era realizar una reunión en la que se diera a conocer si espera niño o niña. Sin embargo, tras el ingreso de la hija de Anabel Pantoja, Isa consideró que no era el momento.

"Como la situación estaba como ya sabéis, no me parecía el momento. Ni siquiera he pensado en si al final lo haré o no", dejó caer.

Para Isa Pantoja lo más importante es que su hijo o hija esté sano. Aun así, reconocía estar "impaciente" por saber cuál es el sexo del bebé que espera. Con lo que no contaba es con que se fuera a conocer la noticia de esta manera.

Isa Pantoja no ha querido confirmar si el sexo del bebé que espera es un niño

La hija de la tonadillera daba algunos detalles en cómo lleva el embarazo. En su cuarto mes de gestación por el momento se encuentra bien y no ha tenido antojos. Isa, por otra parte, admitía que ella tiene sus "intuiciones" sobre si es niño o niña el bebé que nacerá en unos meses.

Además, son muchas las personas las que le han dicho que podría ser un niño por "la forma de la tripita más picuda".

Isa Pantoja también explicaba cómo se ha tomado su hijo Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla, el hecho de convertirse en unos meses en hermano mayor. "El niño está encantado, ahora ha bajado un poco la intensidad. Está emocionado, pero esperando a ver qué pasa", reconocía.