Sofía Suescun destapa 'la mentira más gorda' de Montoya y todos se quedan en shock

Sofía Suescun ha decidido desvelar lo que en realidad sucede con Montoya en Supervivientes. La pamplonica aprovechaba su presencia en Socialité para advertir a la audiencia de lo que está haciendo el concursante. Suescun, visiblemente molesta con la actitud del andaluz, soltaba que “su ansia por conseguir fuego con todo su equipo en Playa Furia ha resultado ser la mentira más gorda”, explicaba Sofía.

Una afirmación que muestra que la que fuera ganadora de Supervivientes 2018 no tiene inconveniente en posicionarse públicamente en contra del joven.

Cabe recordar que Montoya y el resto de habitantes de Playa Furia festejaron ante las cámaras que habían conseguido fuego. Sin embargo, la organización del programa descubrió que lo que en realidad habían hecho era quitarle un encendedor a un cámara de Supervivientes.

Sofía Suescun se siente decepcionada con la actitud de Montoya en Supervivientes

Ahora, tras destaparse la realidad de lo que sucedió, Montoya y su equipo se enfrentan a una sanción sin precedentes. Todos están nominados, ya que ninguno ha querido delatar al que ha sido el autor del robo.

Un hecho ante el que Sofía Suescun no ha querido quedarse callada. "Se está pasando un poco con el teatro", comenzaba diciendo refiriéndose al concursante sevillano.

"Tiene que tener cuidado porque se le empieza a ver el plumero más de la cuenta. Te puedes ir a casita", insinuaba la colaboradora desde el programa de Telecinco al que se ha incorporado recientemente para comentar el reality.

La hija de Maite Galdeano, sin importarle lo más mínimo la repercusión de sus palabras, continuó con su discurso. "Con toda la fiesta que montó haciendo fuego y luego me entero de que ha sido todo falso. Se me cae hasta el Montoya de La isla de las tentaciones", soltaba mostrado su decepción con el ex de Anita Williams.

Sofía Suescun no aprueba lo que Montoya y su equipo han hecho

Montoya, estrella de la última edición del citado reality, no ha tardado en convertirse también en protagonista de la presente edición de Supervivientes 2025. Sin embargo, lo que no esperaba la audiencia es el comportamiento del sevillano en los Cayos Cochinos. Su actitud ha provocado una importante oleada de críticas en redes sociales, especialmente después de lo ocurrido con el robo del mechero.

Antes de que se conociera que el fuego había surgido de un mechero, Montoya celebraba ante las cámaras la supuesta hazaña. El andaluz se colgó los méritos de algo que en realidad era una mentira.

Descubierta la trampa, Montoya, Carmen Alcayde, Pelayo, Gala, Nieves, Rosario, Joshua, Damián, Almácor y Ángela Ponce confesaron lo sucedido. Tras pedir perdón vieron cómo la dirección del programa tenía preparado para ellos un severo castigo.

Si bien se les ofreció la oportunidad de que quien cogió el mechero diera un paso adelante. Finalmente, y tras comprobar que ninguno admitía haber robado el citado objeto, el equipo al completo de Playa Furia resultó nominado.