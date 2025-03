Harry, atrapado en un matrimonio que se apaga: Duras palabras hacia Meghan Markle

Meghan Markle ha sido duramente criticada por el ex editor de Vanity Fair, Graydon Carter. En sus recientes declaraciones, Carter afirmó que Meghan está "desorientada en los hechos y la realidad". La polémica surgió tras recordar una entrevista que tuvo con la duquesa de Sussex cuando fue portada de la revista en 2017.

Carter, que dirigió Vanity Fair durante 25 años, relató cómo Meghan pidió que la revista se enfocara más en su "trabajo benéfico y su filantropía". Esto ocurrió cuando aún no estaba casada con Harry y seguía interpretando a Rachel Zane en Suits. Carter comentó que la actitud de Meghan Markle lo sorprendió, pues parecía estar desconectada de la realidad: "Esta mujer está algo desorientada".

La portada de Vanity Fair en 2017

Meghan fue portada de Vanity Fair en octubre de 2017, bajo el título: "She's just wild about Harry". Carter admitió que al principio no sabía quién era Meghan Markle, pero su equipo le explicó que ella se casaría con el príncipe Harry. Sin embargo, la entrevista con Meghan no fue fácil: cuando uno de los reporteros le preguntó sobre Harry, ella reaccionó de manera tajante.

"Disculpe, ¿esto va a ser todo sobre el príncipe Harry?", dijo Meghan. "Pensé que íbamos a hablar de mis obras de caridad", agregó. Estas serían las palabras de la futura duquesa de Sussex en aquel momento, según cuenta Carter.

La relación de Meghan Markle con la Familia Real

La relación entre Meghan y la Familia Real ha sido tensa desde el principio. Después de que Meghan y Harry se apartaron de la vida pública de la realeza en 2020, las tensiones solo aumentaron. A pesar de las diferencias, Carter cree que la princesa Diana estaría triste por la situación actual de su hijo.

"Cualquier cosa que se interponga entre hermanos es un desastre", comentó Carter, refiriéndose a la distancia entre Harry y su hermano Guillermo. La figura de Diana siempre fue cercana a Carter, quien asegura que la princesa sentía una gran empatía por la situación de otras mujeres. Hablaba de mujeres como Jackie Kennedy, a quien comparó con su propia experiencia dentro de la Familia Real.

Las críticas a la duquesa de Sussex y su matrimonio

En 2023, Carter también habló sobre el matrimonio de los Sussex. Predijo que no duraría tanto como muchos esperaban: "Creo que durará años, no décadas". Según él, Meghan ha conseguido lo que quería: notoriedad, dinero y un título.

Sin embargo, la "utilidad" de Harry para ella ha disminuido con el tiempo. Carter considera que Meghan ha logrado su objetivo, pero también mencionó que la relación con Harry se está desgastando. Para él, Meghan ha sido muy hábil para conseguir lo que quería.

Rivalidad con Gwyneth Paltrow

En las últimas semanas, Meghan ha sido parte de una creciente rivalidad con Gwyneth Paltrow, al publicar un vídeo que contrastaba con la imagen de Meghan, quien suele mostrarse siempre perfecta. La publicación de Paltrow, en la que se puede ver a la actriz cocinando en su casa sin maquillaje y en ropa cómoda, fue visto como un desafío a Meghan.

Hay quien apunta a un intento de burla de la última serie de la duquesa, por parte de Paltrow. Aunque Meghan respondió en sus redes sociales, el intercambio entre las dos celebridades ha generado muchas especulaciones. Los seguidores de ambas figuras han comentado que la rivalidad parece crecer con el tiempo, a medida que se comparan sus estilos de vida.

La imagen pública de Meghan Markle

La duquesa sigue siendo una figura polémica y, a pesar de las críticas, sigue siendo relevante en el mundo del entretenimiento. Su serie With Love, Meghan fue renovada para una segunda temporada, lo que muestra que Meghan sigue manteniendo una base de seguidores. Sin embargo, también recibió un aluvión de críticas cuando se estrenó en Netflix.

A pesar de todo, la duquesa de Sussex sigue adelante con sus proyectos. Aunque su relación con la Familia Real británica continúa siendo un tema controvertido, Meghan Markle ha demostrado que se mantiene su lugar.