Sofía Cristo da el paso definitivo con su novia, Sandra Ly-Flor: ‘Me cuesta mucho’

Dos días después de la última entrevista televisiva de su madre, Sofía Cristo ha dado un importante paso, decisión en la que ha contado con el apoyo de su novia. Según ha trascendido, la DJ ha tenido la oportunidad de bendecir las cenizas de su perrita: “Me cuesta mucho tener las cenizas de Adelita aquí”.

Fue el pasado 28 de noviembre cuando la hija de Bárbara Rey acudió a sus redes sociales para anunciar la muerte de su inseparable amiga de cuatro patas. Noticia que hizo pública a través de su perfil de Instagram.

“Me has dado lo mejor de ti, el amor más puro, la compañía más fiel y los 14 años más equilibrados de mi vida. Estuviste en el infierno conmigo y salimos juntas de él[…]La palabra que te define a ti, mi querida hija, es «amor»”, declaraba Sofía.

Una dura pérdida que, a juzgar por sus últimas imágenes, le está costando superar. Este domingo, 19 de enero, Sofía Cristo y su novia, Sandra Ly-Flor, han reaparecido en la localidad madrileña de Morata de Tajuña.

Con motivo de la festividad de San Antón, patrón de los animales, la pareja ha acudido hasta allí para participar en un acto organizado por Mensajeros de la Paz y la Fundación El Arca de Noé.

Como era de esperar, los reporteros no han querido dejar pasar la ocasión para preguntarle a Sofía Cristo por las últimas declaraciones de su madre y su hermano. No obstante, la novia de Sandra Ly-Flor ha decidido mantenerse en silencio, dejando claro que no quiere participar en esta guerra.

Sin embargo, esto no le ha impedido vivir a la DJ uno de los días más emotivos de toda su vida. Y todo al recordar la muerte de uno de sus grandes pilares: su perra Adelita.

Han pasado ya casi dos meses desde que Sofía Cristo se despidió de Adelita, su querida perra de 14 años. Un fallecimiento que dejó a la novia de Sandra Ly-Flor totalmente devastada, ya que, junto a ella, vivió algunos de los momentos más importantes de toda su vida.

Ahora, durante el acto organizado por la ONG Mensajeros de la Paz y la Fundación El Arca de Noé, la artista ha tenido la oportunidad de dedicarle un bonito tributo. Momento en el que no ha podido contener las lágrimas.

Este domingo, el Padre Ángel ha bendecido las cenizas de su mascota y le han comunicado a Sofía Cristo que a partir de ese momento pasaría a llamarse “Adelita Arca”. Un nombre que la perrita se ha ganado después de haber sido una más dentro de la fundación.

Visiblemente emocionada, y con el apoyo incondicional de Sandra Ly-Flor, la artista ha asegurado que le “cuesta mucho tener las cenizas de Adelita aquí”.