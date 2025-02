Encuentran muerto al actor Gene Hackman y a su mujer en su propia casa

El mundo del cine ha recibido una trágica noticia. Gene Hackman, una de las leyendas de Hollywood, ha sido hallado muerto junto a su esposa, Betsy Arakawa, en su residencia de Santa Fe, en Nuevo México. La noticia ha conmocionado a la industria del entretenimiento, que despide a un actor que dejó una huella imborrable en el séptimo arte.

Hackman, quien tenía 95 años, fue uno de los actores más reconocidos de su generación. A lo largo de su extensa carrera, consiguió dos premios Óscar, cuatro Globos de Oro (incluyendo el prestigioso Premio Cecil B. DeMille) y dos BAFTA. En definitiva, se consolidó como un referente en la interpretación cinematográfica.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, confirmó el hallazgo, que incluyó también al perro de la pareja. Aunque la investigación sigue en curso, las autoridades han señalado que no hay indicios de criminalidad en las muertes. No obstante, no se han proporcionado detalles sobre las posibles causas del fallecimiento de la pareja.

Un actor polivalente que conquistó al público

Gene Hackman, cuyo nombre completo era Eugene Allen Hackman, nació en San Bernardino, California, en 1930. A lo largo de una carrera que abarcó más de cuatro décadas, Hackman se consolidó como uno de los actores más versátiles y respetados de Hollywood.

Su trayectoria comenzó en los años 60, pero fue en la década de los 70 cuando alcanzó la cima del éxito. Destacan sus papeles memorables en películas dirigidas por cineastas de la talla de Francis Ford Coppola, William Friedkin y Alan Parker, entre otros.

Su versatilidad lo llevó a participar en una amplia variedad de géneros, desde acción y thriller hasta comedia y drama. Entre sus películas más destacadas se encuentran The French Connection, que le valió su primer Óscar como mejor actor.

También Unforgiven, por la que recibió su segunda estatuilla, esta vez como mejor actor de reparto. Gene Hackman también protagonizó éxitos como Superman: La película, Enemigo público, The Royal Tenenbaums, La aventura del Poseidón, Marea roja y Poder absoluto.

Sin embargo, Gene Hackman se retiró de la actuación en 2004, dejando un legado cinematográfico difícil de igualar. De hecho, una de las últimas veces en que se le vio en público fue los Globos de Oro del año 2003, 22 años atrás.

En definitiva, el actor protagonizó una carrera marcada por actuaciones impecables y un carisma único en la pantalla. Su fallecimiento deja un vacío en el mundo del cine y en el corazón de sus seguidores, quienes siempre lo recordarán como uno de los actores más grandes de Hollywood.