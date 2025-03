Sandra Barneda aclara por fin si es la nueva novia de Montoya: 'Yo estoy encantada'

Entre Sandra Barneda y Montoya ha existido una complicidad que ha situado a la presentadora en el foco mediático. Los arranques de desesperación del sevillano emocionaron a Barneda convirtiéndola en uno de sus mayores apoyos. Ahora que ambos vuelven a coincidir en Supervivientes, Sandra ha puesto fin a los rumores negando que sea la nueva novia de Montoya.

“Yo estoy encantada de tener otra vez a Montoya conmigo, pero no somos pareja”, le aclaró la comunicadora a Jorge Javier. En la hoguera final del de Utrera, Sandra le dedicó unas palabras de amor que emocionaron a Montoya y a los seguidores del reality. Rápidamente, la audiencia calificó a Barneda como el nuevo amor del sevillano, algo que ella ha desmentido categóricamente.

Sandra Barneda desvela qué tipo de relación tiene con Montoya

Sandra Barneda y Montoya vuelven a coincidir en Supervivientes tras el paso del sevillano por La isla de las tentaciones. Durante el reality, la conexión entre ellos ha sido innegable, como también los sentimientos que el de Utrera provocaba en Sandra. En este sentido, no tardaron en circular teorías y memes haciendo alusión a una relación romántica entre ellos.

Anoche, en el estreno de la nueva edición de Supervivientes, Sandra aclaró por fin que no es la novia de Montoya. “Yo estoy encantada de tener otra vez a Montoya conmigo, pero no somos pareja”, le confirmó a Jorge Javier. “Tenlo claro, se lo digo también a todo el mundo, no somos pareja”, reiteró.

Que la comunicadora adora a Montoya es algo que los seguidores del sevillano tienen muy claro. El utrerano, no solo conquistó a la audiencia, también a Sandra, en cuya despedida de La isla de las tentacionesprotagonizó un momento muy emotivo. Tanto es así, que se especuló con que entre ellos había algo muy especial.

Nada más entrar en la villa de los chicos, Montoya le dijo que se sentara a su lado. “Quiero tenerte cerca”, le comentó sacándole a Barneda una sonrisa. Esto, sumado a las veces en las que le ha dicho lo guapa que está, hizo pensar que la verdadera tentación de Montoya era Sandra.

“Nunca me han dicho tantas veces lo guapa que estoy y en momentos inesperados, gracias, Montoya”, le agradeció la catalana.

Sandra Barneda se reencuentra con Montoya en medio de los rumores

Cuando parecía que el fenómeno Montoya se iba a quedar en su paso por República Dominicana, el andaluz pone rumbo a Honduras. Telecinco ha encontrado un gran filón en él y piensa aprovechar y exprimir al máximo su reciente éxito.

De nueva será Sandra quien tenga que lidiar con las reacciones inesperadas e intensas de Montoya en un escenario mucho más complicado. En Supervivientes no hay jacuzzis, ni fiestas, ni las comodidades de las que gozó en La isla de las tentaciones. En esta ocasión, se trata de una isla real que pondrá a prueba la resistencia tanto física como mental de los concursantes.

Barneda tiene una gran experiencia con Montoya y conoce sus debilidades y fortalezas. De todos los supervivientes que componen el casting, solo el andaluz goza de la ventaja de haber conectado con la presentadora.

Aunque en el estreno bromeó alegando que “no me voy a librar de él”, lo cierto es que le hace ilusión coincidir con Montoya. Sandra será la encargada de presentar todos los domingos a partir de las 22:00 horas, Supervivientes: Conexión Honduras, con la última hora de los participantes.

Contará con el apoyo de Laura Madrueño, que, desde la isla, dará paso al plató dando la oportunidad de interactuar con los famosos. Supervivientes 2025 ya ha arrancado y promete ser una edición cargada de momentos épicos.