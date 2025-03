Comunicado urgente de Montoya, de 'La isla de las tentaciones': 'Esto no brilla'

Montoya, uno de los concursantes más comentados de La isla de las tentaciones, ha tenido que pausar su actividad en redes sociales para desmentir un grave rumor sobre su persona. "Esto no brilla", declaró con visible molestia, utilizando su icónica frase. En las últimas horas, han circulado publicaciones asegurando que había fallecido, lo que generó un gran revuelo entre sus seguidores.

El andaluz, que se ha convertido en un fenómeno viral por su espontaneidad y carisma, no ha dudado en salir al paso de estos rumores con un contundente mensaje en redes. ¿Cómo ha reaccionado Montoya ante esta situación y qué medidas ha decidido tomar?

Comunicado urgente de Montoya, de La isla de las tentaciones

Montoya llegó al programa como pareja de Anita y, desde el primer momento, cautivó con su personalidad extrovertida y sus ocurrencias. Su carácter genuino y su manera directa de expresarse lo han convertido en un concursante memorable. Sin embargo, su relación en la isla ha dado un giro inesperado: tanto él como Anita han caído en la tentación.

En los últimos episodios, se ha visto cómo Montoya comenzó a acercarse a Gabriela, mientras que Anita hizo lo propio con Manuel. Según los adelantos, su decisión final en la hoguera será clave: ¿seguirán juntos o tomarán caminos separados?.

Antes de que se emita su hoguera final, Montoya se ha visto obligado a interrumpir sus redes para desmentir un alarmante rumor. Han circulado publicaciones en las que se anunciaba su fallecimiento, acompañadas de imágenes manipuladas con rostros conocidos llorando su pérdida.

Desde la terraza de un hotel en Madrid, el joven ha compartido un vídeo en sus historias de Instagram para aclarar la situación. "Muy buenas, flamencos. He tenido que interrumpir las cositas que estamos haciendo para vosotros, para sacaros la sonrisa que hace falta en los días lluviosos", expresó.

Sin embargo, su tono cambió al abordar el tema principal. "Me he pasado para decirte a ti, persona que quiere crecer a mi costa o no sé, que estas cositas no se hacen", afirmó con firmeza, mientras mostraba los montajes.

"Esto irrita a Montoya, estas cositas no. No sé si eres flamenco o no, pero esto no brilla, esto preocupa. Para empezar, me preocupo por vosotros y preocupa a mi familia. Estas noticias son lamentables", agregó, evidenciando su indignación.

Las posibles consecuencias legales del bulo

El concursante ha hecho un llamamiento a sus seguidores para que denuncien este tipo de bulos. "Denuncien esto, comenten, porque es lamentable", pidió en su vídeo, intentando frenar la propagación de noticias falsas.

Su comunidad de fans, que ha estado activa en cada uno de sus movimientos dentro del reality, rápidamente reaccionó, mostrando su apoyo y condenando la difusión de informaciones sin fundamento.

El participante también ha dejado claro que está considerando emprender acciones legales contra quienes han divulgado estas publicaciones falsas. "Son cosas muy feas", lamentó. "Tú te puedes hacer cuentas falsas para criticarme, que es lamentable, pero hay que entenderlo", agregó, refiriéndose a la toxicidad que a veces se genera en redes sociales.

"Del cariño que me tiene la gente, yo no tengo culpa. Estas cositas no, porque rozamos la ilegalidad y te vamos a pillar, así que ve borrando cositas", advirtió con determinación. Montoya dejó claro que no permitirá que este tipo de difamaciones sigan ocurriendo.

En sus últimas palabras, reafirmó su postura con un mensaje positivo: "Esto preocupa a mi familia, a mis seres queridos y a vosotros. Larga vida a la vida". Con este cierre, quiso transmitir tranquilidad a su comunidad y reforzar su compromiso con la verdad.

Con este mensaje, Montoya, de La isla de las tentaciones, ha querido desmentir un rumor sobre su supuesto fallecimiento. Con su ya icónica frase, ha mostrado su indignación y ha pedido apoyo para frenar la desinformación que ha afectado a sus allegados.