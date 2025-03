Comunicado urgente de Leticia Sabater sobre la Guardia Civil: 'Me dijeron que...'

Tras meses ocupando un discreto segundo plano, Leticia Sabater vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas. La artista ha emitido un comunicado urgente en redes para explicar el último contratiempo que ha tenido con la Guardia Civil: “Me dijeron que ya no podía conducir”.

Durante este fin de semana, la artista visitó La Fueva, un municipio de la provincia de Huesca, para ofrecer un concierto con motivo de las fiestas de Carnaval. Sin embargo, el pasado sábado, día del evento, sufrió un percance que le impidió llegar a tiempo a su cita musical.

Tal y como aseguraron en el plató de Socialité, “la Guardia Civil le ha inmovilizado el vehículo por conducir sin puntos en el carné”. “Ella conduce en cada concierto, iba a actuar en el Carnaval de La Fueva y en Huesca capital, la para la Guardia Civil, le pide la documentación”, añadieron a continuación.

Fue en ese momento cuando los agentes se dieron cuenta de que Leticia Sabater “no tiene el carné de conducir en regla porque ha perdido todos los puntos por infracciones previas”.

Ahora, y después de que esta información haya visto la luz, la cantante ha regresado a sus redes sociales para aclarar este malentendido. A través de un comunicado urgente, Leticia Sabater ha explicado con todo lujo de detalles qué sucedió realmente el pasado sábado, 8 de marzo.

Leticia Sabater explica qué le ha pasado con la Guardia Civil

Para evitar “especulaciones y malos entendidos”, Leticia Sabater no se lo ha pensado dos veces a la hora de emitir un comunicado urgente a través de todas sus redes sociales.

En él, la artista ha querido aclarar lo que realmente sucedió cuando dicha pareja de la Guardia Civil la paró justo antes del concierto que tenía previsto realizar en el municipio de La Fueva:

“Os comunico que, en ningún momento, me han quitado el carné de conducir. En un control rutinario, la Guardia Civil me pidió la documentación del vehículo y, al revisarla, me informó de que no tenía puntos. Yo no era conocedora de esta situación, ya que no me lo habían notificado hasta la fecha”.

Tras poner a los internautas en contexto, Leticia Sabater ha querido compartir con ellos lo que realmente le dijeron los agentes. “Me dijeron muy amablemente que a partir de ese momento, habiéndomelo ya comunicado ellos, ya no podía conducir hasta hacer el curso y el examen”, ha asegurado la cantante a continuación.

Además, y antes de poner fin a su comunicado, ha confirmado que ha “contratado un chófer privado y, a final de este mes de marzo, empiezo el curso de conducir”. “Muchas gracias y un saludo a todos. Con mucho cariño, Leticia Sabater”, ha sentenciado.