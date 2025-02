Rocío Flores confirma la última hora sobre Antonio David Flores: 'Dice que…'

Rocío Flores ha vuelto a captar la atención de sus seguidores al compartir detalles de su último viaje. La joven ha viajado a Madrid junto a su padre, Antonio David Flores. A través de sus historias de Instagram, ha mostrado cómo ha sido esta escapada y ha confesado que Antonio David Flores: "Dice que no vuelve a Madrid ni para atrás".

En una de sus publicaciones, Rocío ha querido saber la opinión de su padre sobre la capital. “Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta Madrid?”, le ha preguntado.

Antonio David Flores, sin dudarlo, ha respondido con sinceridad: “Del 1 al 10, ¿cuánto me gusta? En este momento de mi vida, precisamente en este momento, un 1”. Una contestación que no ha pasado desapercibida.

Rocío Flores confirma la última hora sobre Antonio David Flores a través de sus redes sociales

Pero eso no ha sido todo, Rocío también ha subido otra publicación junto a su padre en la que ha compartido una anécdota. “Me acaba de decir que hace 0 de frío, es su frase del día. Dice que no vuelve a Madrid ni para atrás”, ha escrito la joven.

El excolaborador, entre risas, ha explicado su postura. “En todo caso, en verano, cuando la gente se va”, ha comentado. Sus palabras han provocado la risa de su hija, que ha disfrutado del momento cálido con su padre.

No obstante, Rocío también ha aprovechado para hacer una reflexión sobre su estado ánimo. “Qué bien me he levantado hoy después de la semanita que he tenido…”, ha confesado. Unas palabras que hacen referencia a su reciente derrota judicial contra Kiko Hernández, que la ha obligado a pagar las costas del juicio.

Ante esta situación, Antonio David ha querido animarla con una frase positiva. “Que no, que siempre hay un motivo para sonreír en la vida, para celebrar”, ha dicho con determinación.

Antonio David Flores es el pilar fundamental de Rocío Flores

De esta manera, Rocío Flores ha confirmado la última hora sobre Antonio David Flores. Ambos se encuentran juntos, apoyándose mutuamente y disfrutando del tiempo compartido. Una relación paternofilial que sigue fortaleciéndose con el paso del tiempo.

El viaje a Madrid también ha servido para que Rocío desconecte tras la polémica. Ha aprovechado para disfrutar de algunos rincones de la ciudad. Aunque breve, su estancia ha sido intensa.

Los seguidores de la joven han reaccionado a sus publicaciones. Muchos han destacado la compenetración entre padre e hija. Otros han mostrado su apoyo en este complicado momento judicial.

Lo que queda claro es que Rocío Flores sigue adelante con su vida. A pesar de los obstáculos, ha demostrado que siempre busca el lado positivo. Y con su padre a su lado, parece que el apoyo no le va a faltar.