Rocío Flores, preocupada tras la última hora de Manuel Bedmar: 'En toda la noche…'

Manuel Bedmar ha alarmado a sus seguidores tras compartir su estado de salud en redes sociales. El joven, pareja de Rocío Flores, ha revelado que lleva varios días enfermo y que no ha podido salir de la cama. Rocío Flores dejado entrever que está preocupada por la salud de Manuel Bedmar tras confesar que no ha dormido: "En toda la noche...".

"Así llevo desde el pasado viernes por la noche sin poder salir de la cama", confesaba Manuel en su cuenta personal. Para demostrar su malestar, acompañó sus palabras con una imagen de un termómetro, dejando claro que tiene fiebre.

El malestar no se limita a la fiebre, Manuel también ha explicado que sufre un fuerte dolor de cabeza. "No estoy respondiendo a ningún mensaje porque me duele la cabeza al coger el móvil. En cuanto me encuentre un poco mejor, me pongo al día", aclaró en su comunicado.

Rocío Flores se preocupa por el estado de salud de Manuel Bedmar

Estas palabras han generado una gran preocupación en su círculo cercano, especialmente en su pareja, Rocío Flores. La joven, que siempre está pendiente del bienestar de Manuel, ha dejado claro que la situación también le ha afectado a ella.

Rocío, muy activa en redes sociales, compartió un mensaje que refleja su inquietud. "Buenos días para los que hayáis dormido como Roma. Los que no hayáis pegado ojo en toda la noche, bienvenidos al club", escribió Rocío, dejando entrever que ha pasado la noche en vela preocupada por su novio.

El estado de salud de Manuel ha generado reacciones entre sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de ánimo y pronta recuperación. Mientras tanto, Rocío sigue pendiente de él, demostrando una vez más el fuerte vínculo que los une.

Desde que Manuel compartió su preocupante estado, las redes se han llenado de comentarios de apoyo. Muchos seguidores han expresado su empatía y le han deseado una pronta mejoría.

Manuel Bedmar y Rocío Flores han demostrado que están más unidos que nunca

Mientras Manuel se recupera, su relación con Rocío se refuerza, demostrando que en los momentos difíciles el amor y la compañía son fundamentales.

La joven influencer ha recibido también mensajes de apoyo por su preocupación, con muchos admiradores destacando su entrega y amor hacia su pareja.

Los seguidores esperan con ansias noticias sobre la evolución de Manuel y confían en que pronto pueda retomar su vida con normalidad. Mientras tanto, Rocío Flores continúa demostrando su lealtad y preocupación, confirmando que su amor por Manuel Bedmar está por encima de todo.