María del Monte sorprende a Sonsoles Ónega tras su última confesión: 'Lo denuncié y…'

Hoy Y ahora Sonsoles ha comenzado con una revelación impactante. María del Monte, colaboradora del espacio, ha sorprendido a todos con su testimonio. María del Monte ha hablado sobre su relación con uno de sus fans que le escribió una carta y ha confesado que "lo denuncié y llevé la carta a la policía".

Todo ha sucedido después de que Sonsoles Ónega comentara una noticia sobre Miguel Ángel Silvestre. Al parecer, una fan le ha perseguido por las calles de Granada. La presentadora, asombrada, ha querido saber si María del Monte ha vivido algo similar.

“Yo soy muy cercana. Hubo una época en la que trabajaba en un programa de radio y recibía cartas”, ha explicado María del Monte. Y es que la artista ha confesado que muchas veces se ha sentido muy alagada, pero ha tenido ocasiones en las que se ha asustado con lo que ha recibido.

María del Monte sorprende a todos en Y ahora Sonsoles tras su confesión en directo

Su relato ha tomado un giro inesperado cuando ha recordado una misiva en particular. “Me acuerdo de una en donde había un párrafo que decía: ‘Quiero galopar contigo en el caballo de la muerte’”, ha confesado. El comentario ha dejado sin palabras a los presentes en el plató.

Una de sus compañeras ha reaccionado de inmediato: “Qué feo”. María del Monte ha coincidido: “A que sí es feo. Pues lo denuncié y llevé la carta a la policía”.

Las reacciones en el plató no se han hecho esperar. La sorpresa ha sido evidente en todos los rostros, sobre todo en el de Sonsoles Ónega quien no se esperaba un relato así. Pero la confesión no ha terminado ahí.

María del Monte explica en Y ahora Sonsoles cómo han sido sus encuentros con sus seguidores

María del Monte ha revelado que no ha sido la única vez que ha vivido una experiencia desagradable con un fan. Hace poco, alguien la ha sorprendido por la espalda en plena calle.

María del Monte ha confesado que se sorprendió porque pensó lo peor, pero solo querían llamarla. Aun así, se ha llevado un gran susto.

La espontaneidad de María del Monte ha sido uno de los puntos más comentados del programa. Su sinceridad ha sido aplaudida por la audiencia. Sus relatos han generado un debate sobre los límites de la admiración y la seguridad de los personajes públicos, sin duda, un momento inesperado que ha marcado el programa de hoy.