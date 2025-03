Esta es la razón por la que el Papa Francisco llegó a dudar de su fe: ‘Tuve un…’

El Papa Francisco lleva varias semanas ingresado en el Hospital Agostino Gemelli a raíz de una bronquitis que acabó derivando en una neumonía bilateral. Su delicado estado de salud, no ha impedido que desde la Santa Sede se hayan ido emitiendo actualizaciones diarias sobre cómo se encuentra. Aunque existe una gran preocupación por su estado de salud, este ingreso hospitalario ha reavivado el interés por aspectos de su vida que siguen sorprendiendo.

Durante el tiempo que pasó el Papa Francisco en el seminario, antes de convertirse en sacerdote, vivió experiencias personales que marcaron su vida. Entre ellas, una historia de amor que llegó a hacerle cuestionar si realmente debía seguir el camino hacia el sacerdocio. Este momento fue clave en su vida y, como él mismo confiesa, fue un periodo de introspección que fue breve, pero significativo.

El Papa Francisco vivió un amor inesperado durante el seminario

Fue en su juventud, mientras estudiaba en el seminario del barrio Villa Devoto, cuando el futuro Papa experimentó un sentimiento que jamás imaginó. Durante una boda familiar, el joven Jorge Bergoglio —este es el nombre real del Papa Francisco— se sintió muy atraído por una chica.

En su autobiografía, el Papa relata este momento con una gran sinceridad: “Durante el seminario tuve un pequeño enamoramiento: es normal, de lo contrario no seríamos seres humanos. Estaba en la boda de uno de mis tíos y quedé deslumbrado por una chica”, escribió. Este sentimiento tan intenso lo llevó a dudar de su vocación, especialmente porque sentía que la imagen de la joven lo acompañaba durante días.

Durante una semana, el Papa confiesa que no podía orar con la misma devoción de antes, sin embargo, su fe y su vocación terminaron prevaleciendo. Decidió que debía seguir el camino que había elegido y dedicarse completamente a su vocación sacerdotal. “Luego por suerte pasó, y me dediqué en cuerpo y alma a mi vocación”, escribió en su libro.

Recuerdos de un primer amor

Este episodio de su juventud no fue el único momento en que el Papa Francisco vivió un amor en su vida. En su autobiografía, también recordó a Amalia Damonte, su primer amor cuando aún era un niño. Ella fue una joven argentina que compartió momentos felices con Jorge Bergoglio en su niñez.

Bergoglio, en su época de joven, también le envió una carta que hoy resuena como una curiosa anécdota de su vida. En ella, el futuro Papa le decía: “Si no me caso con vos, me hago cura”. A pesar de la dulzura de este mensaje, la vocación religiosa terminó siendo la que definió el rumbo del Papa Francisco.

En su autobiografía, el Papa reflexiona sobre cómo esas experiencias marcaron su vida, formándolo como la persona que es hoy, con una profunda fe y dedicación al sacerdocio. Mientras todo esto ha ido saliendo a la luz, el Papa Francisco sigue recuperándose de su dolencia en el hospital. Su estado de salud ha mejorado poco a poco, y aunque su situación aún requiere reposo, el Vaticano ha dejado claro que no hay preocupaciones.