Malas noticias para María Pombo y Pablo Castellano: 'Todo está en manos de abogados'

Tras un tiempo alejados de las polémicas, María Pombo y Pablo Castellano han recibido malas noticias. Tal y como ha trascendido, un empresario ha roto su silencio para reclamarles una importante deuda económica al matrimonio y su entorno: “Todo está en manos de abogados”.

Hace apenas tres meses, la influencer, su marido y el resto de esta mediática familia se convirtieron en el centro de todas las miradas. Y todo a raíz de una inesperada noticia que dejó al descubierto la revista Semana.

En aquel momento, todos los ojos se pusieron sobre la mujer de Pablo Castellano tras salir a la luz la supuesta deuda de 17.000 euros que mantienen con la empresa de logística Logfret España.

Según se confirmó, dicha entidad reclamaba este importe a Tipi Tent, la marca fundada en 2017 por María Pombo, su hermana Marta y el entonces esposo de esta, Luis Giménez.

Tras trascender esta delicada situación, las influencers no tardaron en desvincularse de dicha marca de ropa y aseguraron que solucionarían el problema. Sin embargo, tres meses después, la deuda sigue sin solventarse.

Así mismo lo confirman desde Logfret España, empresa que aún no ha recibido el pago por sus servicios. “Quiero enviarle un mensaje público a María Pombo”, le han asegurado a la citada revista a través de una conversación telefónica.

Los problemas no dejan de aumentar para María Pombo y Pablo Castellano

Aunque María Pombo y su hermana Marta anunciaron su salida de Tipi Tent en el verano de 2024, esta cuantiosa deuda corresponde a meses anteriores. Más concretamente, abarca desde noviembre de 2023 hasta enero de 2024, periodo en el que ambas aún formaban parte de la sociedad.

Por ese motivo, los dueños de Logfret no han dudado en reclamarles directamente a ellas los más de 17.000 euros que les deben. Sin embargo, y aunque se han solicitado un total de siete facturas a través de un abogado y se ha interpuesto una demanda, todavía no se ha saldado la deuda:

“Queremos que nos paguen y nada más. Cuando pasó esto, María estaba metida en la empresa… Tenemos las fechas de las facturas y ella estaba activamente. Queremos que María nos ayude y esto se solucione”.

Además, los dueños de dicha empresa de logística consideran que, “con la imagen que tienen” María Pombo, Pablo Castellano y el resto de su familia, “deberían ayudar a que se solucione”.

Por eso, y al ver que este tema está lejos de solucionarse, han lanzado una clara advertencia a través de la citada revista: “Ya está todo en manos de abogados”.

“Decían que había que buscar solución, pero no sabemos nada. No sabemos nada de él[Luis Giménez], no coge el teléfono, no contesta a nada.[…]Están demandados tanto la empresa como él, le dimos la posibilidad de que pagara fraccionado, pero no ha vuelto a dar señales de vida”.