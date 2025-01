El problema sin resolver de Robert Gavin, marido de Telma Ortiz: ‘Lo peor es…’

Robert Gavin Bonnar, marido de Telma Ortiz, hace frente en la actualidad a una situación que no parece tener solución. El cuñado de la reina Letizia, le guste o no, es popular precisamente por su parentesco con la mujer de Felipe VI. A día de hoy lo que le preocupa es que se hable y especule sobre su vida, un hecho que no parece vaya a cambiar en un futuro.

"Claro que tengo quejas y críticas por la invasión de mi intimidad", expresaba en una reciente entrevista. Robert confesó cuando se divorció de su primera esposa, Sharon Corr, sintió mucho dolor al leer cosas falsas sobre su vida: "Y lo peor es que no sucedió así. De hecho, ¡fue totalmente distinto!", se quejaba.

La cantante, violinista de la banda irlandesa The Corrs, y el actual marido de Telma Ortiz, se separaron en 2019. Entonces la prensa trató la ruptura de un modo que Gavin calificaba de "culebrón".

Robert Gavin se queja de una situación que no parece tenga salida

Sin dar detalles de los motivos por los que puso y final a su matrimonio, Robert Gavin dejaba claro que lo que se difundió no se aproximaba a la verdad. Para él, lo que sucedió en aquel momento es el ejemplo de cómo los medios convierten vidas privadas en entretenimiento.

Después trascendió su relación con la hermana de Letizia Ortiz, lo que provocó el que regresara al foco mediático. Robert Gavin, consciente de que ser cuñado de la reina le hace pagar un precio que no es en absoluto de su agrado, afirma que se siente analizado.

"Me siento observado por quién es mi mujer y por mi pasado", reconocía en la citada charla con un medio nacional.

El abogado y escritor, que hace unos meses presentó su última obra, El cuarto poder, es consciente de por qué los medios se interesan por su trabajo literario. Bonnar se siente atrapado entre dos mundos y sabe que no puede salir de ninguno de ellos. Por un lado, ansía la libertad del anonimato, por otra se da cuenta de que no puede escapar de su familia política.

Preguntado en la presentación de su libro sobre si los reyes habían leído su novela, Gavin se mostró firme. El autor se refirió a una línea roja que tiene muy clara "y es no hablar de mi familia". Un límite que nunca hasta ahora ha traspasado y que promete no cruzar tampoco en el futuro.

Robert Gavin es consciente de que su familia política le coloca en el foco mediático

Junto a Robert Gavin en la presentación de su obra, quien sí estaba era su mujer Telma Ortiz. De ella sí que habló el irlandés y compartió que había leído la obra y le “había gustado mucho”.

Precisamente, la hermana de la reina presentó en 2008 una demanda contra medio centenar de medios de comunicación. Telma Ortiz reclamaba que la prensa se abstuviera de captar, publicar, distribuir, difundir, emitir o reproducir imágenes o instantáneas suyas o de su entonces pareja.

Una demanda que finalmente fue desestimada, pero que puso de manifiesto que a la tía de la princesa Leonor no le gustaba tampoco ser objeto de los medios.