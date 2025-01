Giro de 180º tras lo último de Robert Gavin, marido de Telma Ortiz: 'Es muy duro'

Robert Gavin Bonnar, conocido por ser el marido de Telma Ortiz, ha sorprendido con unas declaraciones reveladoras durante una entrevista para El País. Mientras promocionaba El cuarto poder, su nueva novela, el abogado irlandés abrió su corazón sobre temas personales que han marcado su vida. Sus palabras evidencian un giro de 180º en su vida junto a la hermana de Letizia por las presiones que tuvo que superar por su relación cercana a la Familia Real.

En esta entrevista, el escritor no solo habló sobre su carrera literaria, sino también sobre las críticas que ha recibido desde que su vida se cruzó con la de Telma Ortiz. Gavin admitió lo complicado que ha sido lidiar con la invasión de su privacidad. “Es muy duro de soportar”, confesó el escritor.

Giro de 180º tras lo último de Robert Gavin, marido de Telma Ortiz

Robert Gavin ha sabido equilibrar su vida profesional como abogado internacional y su reciente éxito literario, pero admite que la fama de su esposa ha traído complicaciones inesperadas. Aunque reconoció que “no habla de su familia”, dejó algunos detalles que vale la pena destacar de su situación desde que empezó con Telma Ortiz.

“Creo que la máxima ironía en mi vida es que he asesorado jurídicamente a gente para defender su reputación pública para luego ser yo mismo el cliente. Claro que tengo quejas, y críticas por la invasión de mi intimidad”, confesó.

La atención que ha recibido desde que se casó con Telma Ortiz no siempre ha sido positiva. Gavin reveló que el aspecto más difícil ha sido enfrentar las mentiras publicadas sobre su vida privada. “Las circunstancias detrás de mi divorcio. Eso fue muy doloroso de leer. Hablaban de mi corazón y de mi vida y yo decía: «No sucedió así». De hecho, ¡fue totalmente lo contrario!”, explicó.

“Si te retratan como que dejaste a una persona, pero fuiste el dejado, es muy duro de soportar y un reto emocional”, añadió al respecto. Sin embargo, ha reconocido que estas experiencias también han influido en su escritura, proporcionando una perspectiva única sobre cómo las historias pueden ser manipuladas.

La similitud de la protagonista con Telma Ortiz y su posición con la monarquía española

Robert Gavin comenzó su carrera literaria hace 20 años con Credo, una novela que exploraba unos Estados Unidos fracturado por la política. Sin embargo, fue rechazado por editoriales debido a su final poco convencional.

El cuarto poder está impregnada de vivencias personales y observaciones de Gavin durante sus viajes a Oriente Próximo y África. Estas experiencias le llevaron a reflexionar sobre la vulnerabilidad de Europa en el contexto global. Su obra combina elementos de acción, intriga y una crítica velada a las instituciones que, según él, no protegen suficientemente a sus ciudadanos.

Sin embargo, hay un tema que ha suscitado mucho interés, ya que se ha comentado que el personaje principal se parece mucho a Telma Ortiz. “Siempre se inspira uno en lo que conoce y ha vivido. Cada escritor crea personajes compuestos. Así que hay algo hay…”, afirmó Gavin.

Además, Robert Gavin tampoco tuvo reparos en hablar de su posición con la monarquía española. A pesar de las especulaciones, desmintió una vez más que no sea monárquico, asegurando que muchos periodistas han intentado poner palabras en su boca. “No serías la primera periodista en España que lo intenta, pero no es verdad”, respondió con diplomacia.

Robert Gavin Bonnar se está consolidando como un autor de peso, utilizando su experiencia y sus vivencias para enriquecer su narrativa. Aunque su matrimonio con Telma Ortiz lo ha colocado bajo el foco mediático, sus palabras revelan que lucha por defender su privacidad y autenticidad.