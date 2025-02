La princesa Leonor rompe su silencio y desvela qué le ha sucedido dentro de Elcano

La princesa Leonor ha compartido sus primeras impresiones tras varias semanas de travesía dentro del buque Elcano. La heredera al trono ha roto su silencio a su llegada a Brasil para desvelar lo que ha sucedido dentro de la embarcación. Lo que ha pasado es que Leonor apenas ha sufrido molestias durante la navegación y “no se me ha hecho muy pesada”.

A su llegada a tierra, una de las primeras cosas que ha hecho la sucesora ha sido llamar a sus padres. En esa conversación les ha contado cómo han sido estas semanas en alta mar y las actividades que ha realizado en el buque.

La princesa Leonor ha concluido una fase crucial de su formación a bordo del buque Elcano: su primera travesía por el Atlántico. Hace tres semanas que partió de Gran Canaria rumbo a Salvador de Bahía, Brasil, donde atracó el pasado viernes.

Nada más poner un pie en tierra, Leonor se puso en contacto con sus padres para ponerles en antecedentes. Una de las cosas que la Princesa de Asturias desveló es lo que ha sucedido dentro de Elcano: apenas ha sufrido molestias durante la navegación.

La vida a bordo no solo ha sido una prueba física, sino también emocional para la joven heredera. La falta de privacidad, el espacio reducido y la rutina estricta del barco han puesto a prueba su capacidad de adaptación. Pese a ello, la valoración de la princesa Leonor es positiva: “No ha estado mal, la travesía no se me ha hecho muy pesada”, contó.

Desde Monarquía Confidencial, mantienen que uno de los mayores miedos de los reyes ha sido saber si Leonor ha sufrido el llamado “mal de tierra”. Se trata de una serie de mareos y vértigos que se pueden dar al pisar tierra firme tras varias semanas en alta mar. No obstante, parece que la princesa apenas ha sufrido molestias reseñables.

A medida que el Elcano recorra los océanos, Leonor tiene la oportunidad de conocer diferentes culturas y tradiciones en cada una de las escalas. A su llegada a Brasil, los guardiamarinas fueron recibidos entre vítores y aplausos. Allí participaron en una ofrenda floral y realizaron una visita turística por los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Cuentan que la reina ha sido quien más interés ha mostrado en conocer el estado en el que se encuentra Leonor. Aunque han podido mantener el contacto durante la travesía, no siempre ha resultado fácil disponer de conexión en Elcano.

De ahí que, tras llegar a Brasil, la reina ha aprovechado para mantener una larga conversación con su hija para saber cómo está. “¿Cómo fue la travesía, muchos mareos?”, afirman que fue la primera pregunta que sus padres le deslizaron.

La princesa Leonor ha ido relatándoles todo, desde las actividades que realizó a bordo, hasta su tiempo de ocio en el buque. Leonor ha demostrado ser una guardiamarina más, cumpliendo con las expectativas de la tripulación. Ha participado activamente en las guardias, estudios y prácticas de navegación, aprendiendo de los oficiales y marineros que la acompañan.

Durante la travesía, Leonor enfrentó varios retos, incluyendo algún que otro malestar propio de la travesía. No obstante, en general, ha sido una experiencia enriquecedora en todos los aspectos. Además, el hecho de que no se le haya hecho muy pesada ha ayudado a que la Princesa de Asturias haya disfrutado más del viaje.

Mañana, miércoles 19 de febrero, Elcano pondrá rumbo de nuevo en alta mar hacia su siguiente destino: Chile. Allí tomará tierra en dos puertos, en Punta Arenas y Valparaíso.