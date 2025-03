Silencio total en 'Supervivientes' con la confesión de Laura Cuevas: 'No pasa nada'

Laura Cuevas todavía está adaptándose a su nueva vida en una isla, al igual que el resto de concursantes de Supervivientes. Aun así, la gaditana, a lo largo de la primera gala del citado reality, ya ha dejado claro cómo es su carácter. Laura, con total naturalidad, dejaba a la vista que había sido ella quien había nominado a Samya: "Yo te he nominado; no pasa nada, estamos en un concurso", explicó sin reparos.

Así, la que podría definirse como la primera gran discusión de Supervivientes fue subiendo de tono poco a poco. Todo se inició cuando la exconcusante de MasterChef quiso saber quién la había nominado.

Fue entonces cuando Laura Cuevas aclaró que ella. Ante esto, la reacción de Samya demostró que a la concursante de Supervivientes no le había sentado nada bien. "Que sí, que te calles", soltó delante de sus compañeros.

Laura Cuevas ha demostrado que no está dispuesta a callar nada en Supervivientes

Laura entonces confirmó que no estaba dispuesta a consentir que le hablaran de ese modo: "Tú no me mandas a mí callar. La falsa eres tú, tú no sabes a lo que has venido, vas a durar aquí...", sentenció.

Entonces la discusión subió de tono con intercambio de reproches y gritos incluido. Mientras Samya sostenía que sus palabras no iban con mala intención, Laura cuestionaba el modo en el que la concursante se había referido al grupo.

En medio de esta situación era Sandra Barneda, conductora de Supervivientes: Conexión Honduras, quien se esforzó por reconducir la situación. La presentadora decidió dar la palabra a Laura para que explicara su versión de lo ocurrido. Con lo que no contaba la Barneda es con la interrupción de Samya.

En ese momento la tensión aumentó todavía más. "Me ha preguntado a mí, espera tu turno, maleducada", se defendió Laura. Unas palabras ante las que Samya volvió a replicar: "También tiene que ver conmigo, maleducada tú".

Lo cierto es que esta situación ha dejado claro que la distancia entre ambas participantes de Supervivientes es un hecho. Laura se mostraba segura al explicar que no debe avisar sobre cuáles serán sus nominaciones.

Samya, por otro lado, aclaró que no le molestó la nominación en sí, sino la reacción de su compañera. "Le ha sentado mal y era broma. No lo he dicho de manera exaltada", zanjó.

Sandra Barneda se vio obligada a intervenir tras ser testigo del enfrentamiento

Sin embargo, el momento más delicado llegó minutos después, cuando Samya insinuó que las personas con cierto peso no pueden hacer algunas prueba. "Hay pruebas de equilibrio y hay gente que pesa mucho, no puede hacer la prueba de equilibrio, agilidad... ".

El comentario provocó que se viviera un momento verdaderamente incómodo. De hecho, Sandra Barneda reaccionó de inmediato ante lo que acababa de escuchar de boca de la concursante: "Hay gente que pesa mucho, ¿iba con segundas?".

Así, cuando Supervivientes no ha cumplido ni una semana desde su estreno, la tensión entre algunos de sus concursantes ya se ha dejado notar. Una situación que parece, lejos de solucionarse, irá creciendo a medida que avance el reality.