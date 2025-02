Preocupación por Miguel Frigenti y Óscar Landa en 'GH Dúo': 'Esto me está doliendo'

A pesar de que han sido amigos desde el principio, la tensión entre Miguel Frigenti y Óscar Landa aumenta por momentos: “Esto me está doliendo”. Una delicada situación que ha conseguido preocupar a los seguidores de GH Dúo.

No cabe duda de que el vínculo entre estos dos concursantes está pasando por uno de los momentos más críticos. Y todo a raíz del privilegio que el vasco consiguió la semana pasada.

Este beneficio le permitía a Óscar Landa ocupar la suite del concurso, habitación que podía compartir con dos de sus compañeros. Sin embargo, finalmente, decidió disfrutar de este espacio solo con Maica.

Una elección que, como era de esperar, no le sentó nada bien a Miguel Frigenti. Tanto es así que, desde entonces, ambos han llegado incluso a protagonizar varios enfrentamientos dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

“Ella es tu mujer y Álex tu amante. A mí ni me nombras. Ya no sé qué rol tengo en tu vida”, le reprochó el colaborador de televisión a Óscar Landa en una ocasión tras sentirse excluido.

Miguel Frigenti volvió a asegurar que la decisión que había tomado Óscar Landa no le sentó nada bien. Tanto es así que no tardó en hacérselo saber. Sin embargo, lejos de quedarse callado, el concursante vasco no tardó en responder a su amigo ante los espectadores.

“Bueno, pero, ¿podré elegir yo con quién quiero estar en la suite?”, respondió al ver la reacción que estaba teniendo el colaborador. Momento en el que también aclaró que le apetecía pasar un rato tranquilo con Maica, su gran amiga.

Aumenta la preocupación por la relación de amistad entre Miguel Frigenti y Óscar Landa

Por otro lado, Óscar Landa no dudó en lanzarle un comentario que encendió aún más la tensión entre él y Miguel Frigenti: “Eres un poco intenso, te lo tengo que decir”. Estas palabras desataron la furia del colaborador, quien, molesto, decidió abandonar la habitación en la que también se encontraban Maica y Romina.

Horas después, durante la comida, el concursante vasco bromeó con Maica sobre su estancia en la suite. Tanto es así que incluso le llegó a decir que iba a cambiarla por Álex Ghita.

“Maica, tú con Frigenti en una cama y yo con Óscar en otra”, le dijo el entrenador personal a la joven entre risas. Momento que Miguel Frigenti aprovechó para intentar ocupar dicha habitación: “Pues yo duermo con vosotros”.

Sin embargo, Óscar Landa no tardó ni un segundo en detener las intenciones del periodista. “No, tú duermes con él[Álex Ghita]”, le dijo a su amigo. Un comentario que, como era de esperar, volvió a incomodar al colaborador de televisión.

“Yo estoy malo, tengo frío y voy a dormir en la cama pequeña de la suite”, le aseguró Miguel Frigenti a su amigo en un intento por conseguir su objetivo. Pero el dueño de este privilegio no tardó en pararle los pies al periodista.

“Yo te pido que me respetes y que me des un poco de aire, de tiempo y de espacio. Quiero estar con ella. Porque encima tú tienes muy mal despertar”, le pidió Óscar Landa.

Además, durante los posicionamientos del martes, el conflicto entre ellos volvió a estallar por el mismo tema y ambos protagonizaron otro fuerte encontronazo en directo.

“Eres un tramposo, Óscar. Me está doliendo. Me voy a dormir y no me está gustando un pelo lo que has dicho”, le recriminó Miguel Frigenti, visiblemente dolido.