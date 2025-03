La confesión de Penélope Cruz sobre Hollywood que ha dejado a muchos sin palabras

Antes de convertirse en una de las actrices más reconocidas del cine internacional, Penélope Cruz vivió momentos muy difíciles en sus primeros años en Hollywood. Criada en Madrid, su camino hacia el éxito no estuvo marcado por el privilegio, sino por el esfuerzo y la perseverancia. Desde joven soñaba con actuar en películas de Pedro Almodóvar, pero nunca imaginó que se convertiría en un referente del cine español en el extranjero.

Dar el salto a Hollywood fue un reto, no solo por la competitividad de la industria, sino también por la barrera del idioma y el estar sola en un país desconocido. Su determinación la llevó a intentarlo sin miedo, pero su adaptación no fue sencilla. En una entrevista reciente en Versión Española, ha hecho una confesión que ha dejado a muchos sin palabras.

“Me iba al baño, lloraba y volvía”, confesó Penélope Cruz al recordar lo difícil que fue adaptarse a Hollywood. La presión y el sentimiento de desorientación eran abrumadores, especialmente porque no dominaba bien el inglés. Le resultaba frustrante no entender las conversaciones en las lecturas de guion y sentir que no podía expresarse con fluidez.

A pesar de haber estudiado francés anteriormente, el inglés seguía siendo una barrera que le generaba inseguridad en sus primeros proyectos. La sensación de no comprender todo lo que ocurría a su alrededor, sumada a la exigencia de la industria, la llevó a experimentar momentos de angustia. Sin embargo, su fuerte carácter y su pasión por la actuación la impulsaron a seguir adelante sin rendirse.

Las confesiones de Penélope Cruz

Otro de los aspectos más difíciles para Penélope en sus inicios fue la soledad. Aunque nadie la obligaba a quedarse, ella viajaba constantemente entre España, Italia y Estados Unidos, siempre con un billete de ida y vuelta, lo que le daba cierta tranquilidad. Sin embargo, en una de sus estancias en Hollywood vivió una experiencia que la hizo cuestionarse muchas cosas.

Durante una noche en la que se encontraba sola en su habitación de hotel, un terremoto sacudió la ciudad. Sin conocer a nadie lo suficientemente cercano como para pedir ayuda, se sintió completamente vulnerable. “No sabía a quién acudir porque estaba sola”, recordó.

Con el paso del tiempo, al mirar atrás, reconoce que esa independencia fue clave en su crecimiento personal y profesional. “Ahora miro atrás y pienso en qué bien que mis padres me dejaron volar”, confesó con gratitud. Su experiencia demuestra que el éxito no siempre llega de inmediato, pero con determinación y pasión, los sueños pueden hacerse realidad.

Pedro Almodóvar, su gran amigo y mentor, destacó su valentía y ambición como cualidades fundamentales en su éxito. La confianza que el director manchego depositó en ella desde sus inicios fue clave para su despegue internacional. Gracias a su perseverancia y talento, Cruz ha superado todas las dificultades iniciales y ha construido una carrera sólida en Hollywood.