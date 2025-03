Comunicado sorpresa de Mario Marzo sobre su mujer, Ana Campo: 'Los embarazos...'

Mario Marzo ha hablado abiertamente sobre su vida familiar y su reciente victoria en Bake Off: Famosos al horno. Tras ganar el concurso, ha compartido sus planes de futuro, dejando claro que, por el momento, no contempla ampliar la familia.

Mario ha hecho un comunicado durante su última aparición para explicar su punto de vista. "Los embarazos múltiples son superpeligrosos, pueden pasar un montón de cosas mal". Ya es padre de mellizos y de momento ha pisado el freno.

El actor ha sido muy sincero al hablar sobre la posibilidad de tener más hijos en un futuro cercano. "Si mi mujer me escucha decir eso, me mata", ha bromeado con una sonrisa. La experiencia de Ana Campo durante su embarazo fue complicada y le supuso un gran esfuerzo físico y emocional.

Ana tuvo un embarazo muy delicado, que la obligó a pasar 70 días en reposo absoluto, sin poder moverse de la cama. Mario ha reconocido que los embarazos múltiples pueden ser extremadamente peligrosos y conllevan numerosos riesgos. Afortunadamente, todo salió bien tanto para su mujer como para sus mellizos, pero la pareja prefiere no volver a pasar por una situación similar.

Sus hijos, Luca y Leo, ya tienen dos años y están creciendo sanos y felices, lo que ha llevado a la pareja a tomar la decisión de quedarse con dos. "Somos muy jóvenes, eso es cierto, pero con dos nos plantamos", ha confesado Mario con total convicción. "Si a veces sentimos que no podemos respirar con estos dos pequeños, ¿cómo vamos a pensar en traer otro más a la familia?".

Mario Marzo, ganador de Bake Off

El actor ha reaparecido en un evento tras su victoria en Bake Off y lo ha hecho con gran entusiasmo. Acudió al estreno de la serie 'Punto Nemo', donde ha hablado sobre el dulce momento que atraviesa tanto en lo personal como en lo profesional. Con su característica simpatía, ha compartido algunas anécdotas divertidas sobre su paso por el talent show de repostería.

Entre risas, Mario ha contado que su próximo reto culinario es replicar los postres que hizo en el programa, pero esta vez en casa. "Los niños todavía no se enteran, pero mi mujer sí y me lo ha estado echando en cara", ha explicado entre carcajadas. "Me dice: 'Oye, qué bonito eso que has hecho en la tele, ¿podrías hacerlo aquí también?'".

Ana siempre ha sido una gran seguidora del programa y deseaba que Mario aprendiera a cocinar. "Más allá de las series, las películas o el éxito profesional, su sueño era que yo entrase en un concurso de cocina y aprendiera cosas nuevas", ha confesado con orgullo. Ahora, tras su paso por Bake Off, su sueño se ha hecho realidad, y Mario ha demostrado que es un alumno aplicado y con talento para la repostería.

Además de actor y pianista, Mario Marzo sigue buscando nuevos desafíos que le motiven. Actualmente presenta un pódcast de gran éxito, pero ya está pensando en su próximo reto personal. "Quiero mejorar en ajedrez porque estoy fatal y no avanzo nada", ha admitido con humor. Con su entusiasmo y ganas de aprender, seguro que pronto sorprenderá con una nueva habilidad.