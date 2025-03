Es oficial: Patricia Cerezo no quiere disimular y ha reconocido lo de Enrique Ponce

Durante su última aparición pública, Patricia Cerezo ha decidido no disimular más ante los medios de comunicación. Tanto es así que la gran amiga de Paloma Cuevas no ha tenido ningún problema en despejar uno de los últimos rumores que se han generado alrededor de Enrique Ponce.

Fue a mediados del mes de febrero cuando la revista Lecturas publicó unas fotos de Luis Miguel y su actual pareja a las puertas del Hospital Universitario Ruber de Madrid. Aquel día, según se aseguró, ambos acudieron a visitar a un familiar de la diseñadora.

A su vez, también se confirmó que Enrique Ponce había acudido a dichas instalaciones para hacerle una visita a esta persona, gesto que hizo saltar todas las alarmas. Tanto es así que, desde entonces, se comenzó a especular con un posible reencuentro entre el torero, Luis Miguel y Paloma Cuevas.

Ahora, casi un mes después de salir a la luz esta noticia, Patricia Cerezo ha despejado todas las dudas. Este martes, 11 de marzo, la periodista ha acudido a la premier de la película Wolfgang, momento que los medios de comunicación han aprovechado para preguntarle sobre este sonado tema:

“Tengo entendido que lo del encuentro no fue así. Vamos, tengo entendido que no, sé que no fue así, entonces bueno. Aparte, si un día ocurriera, pues ocurrió, pero no, esa información no fue cierta”.

Patricia Cerezo reconoce de forma oficial lo que sucedió hace unas semanas alrededor de Enrique Ponce

Desde hace muchos años, Patricia Cerezo mantiene una estrecha relación con Paloma Cuevas, motivo por el que conoce perfectamente todos los detalles de la vida de la empresaria.

Sin embargo, y aunque siempre le ha mostrado su lealtad a la diseñadora negándose a hablar de su relación con Luis Miguel, en esta ocasión, la periodista ha roto su silencio.

Ante las cámaras de Europa Press, Patricia Cerezo ha desmentido el supuesto cara a cara que se produjo entre el cantante y Enrique Ponce en el mencionado hospital de Madrid.

Además, ha aprovechado la ocasión para asegurar que, desde su divorcio con Paloma, no ha vuelto a tener ningún contacto con el torero. “No, la verdad es que no. Hace mucho que no le veo”, ha asegurado ante los reporteros.

No obstante, y a pesar de lo mucho que sufrió su amiga, Patricia Cerezo ha dejado claro que le desea “lo mejor” a Enrique Ponce. “Es un amigo al que aprecio mucho”, ha añadido a continuación.

Por otro lado, y como era de esperar, la exmujer de Ramón García ha asegurado que su relación con Paloma sigue intacta y que se ven con frecuencia. “Con Paloma sí, pero bueno, es que somos amigas, y esto nos une para siempre”, ha sentenciado la comunicadora.