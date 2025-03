Alice Campello se la juega y da una noticia sobre Álvaro Morata: 'Ha sido…'

Mes y medio después de confirmar su reconciliación a través de las redes sociales, Alice Campello ha concedido una nueva y reveladora entrevista. Charla en la que ha dejado al descubierto una noticia relacionada con Álvaro Morata: “Ha sido un trabajo que hemos hecho en familia”.

Con motivo de su 30º cumpleaños, esta conocida empresaria italiana se ha abierto como nunca antes con la revista ¡Hola!. Tanto es así que, durante su conversación, la creadora de contenidos ha hablado sobre varios temas relacionados con su vida privada.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención han sido las declaraciones que Alice Campello ha hecho sobre uno de los sueños de su familia: su nueva casa de Madrid. Un proyecto que inició junto a Álvaro Morata mucho antes de su sonada separación:

“La compramos cuando yo todavía no tenía ni a mis primeros hijos. Ha sido un proceso largo y complicado, porque también nosotros vivíamos en diferentes partes del mundo y seguir los trabajos era casi imposible”.

Pero ahora, y después de “muchos años trabajando en ella”, tanto Alice Campello como su familia podrán instalarse en ella en un futuro. Un inmueble del que, según ha asegurado la mujer de Álvaro Morata, se enamoraron a primera vista.

“Cuando la compramos, era completamente diferente, pero me enamoraron los espacios y cómo estaba distribuida. Luego la reformé por completo por dentro y la he hecho a mi gusto, he elegido todos los materiales[…]Es la casa de mis sueños”, ha asegurado la empresaria.

En este momento, el periodista de la citada revista le ha preguntado a Alice Campello qué le dijeron sus hijos al ver la casa. “Los niños estaban superfelices porque también los he involucrado en el proceso de reformar la casa”, ha respondido la italiana.

Alice Campello habla sobre su nuevo proyecto junto a Álvaro Morata

Tal y como ha asegurado Alice Campello, este proyecto “ha sido un trabajo que hemos hecho en familia”. Tanto es así que, incluso, han involucrado a sus hijos en la decoración de su nueva casa:

“Nosotros vivíamos de alquiler en la casa de enfrente y veníamos casi cada día a ver los avances. Han elegido ellos los materiales de sus habitaciones, todos los peluches y decoración… Cada uno ha elegido un poco lo que quería”.

A consecuencia de la carrera profesional de Álvaro Morata, su familia se ha visto obligada a cambiar de domicilio de forma regular. Motivo por el que Alice Campello todavía no ha podido disfrutar de su casa de Madrid tanto como le hubiese gustado.

“Realmente, me gustaría vivirla un poquito más, porque hemos estado muy poco tiempo en ella. Aprovecho cada momento que tengo libre para venir aquí a disfrutarla, pero, obviamente, falta vivirla todavía”, ha asegurado la empresaria.

Sin embargo, en un futuro, la intención de Álvaro Morata y Alice Campello es instalarse definitivamente en ella. Pero hasta que este momento llegue, la influencer ha desvelado algunas de las estancias de su nuevo hogar:

“Álvaro tiene abajo un simulador de golf, que es algo que le encanta. También tenemos una bodega para disfrutar con nuestros amigos…”, ha confirmado la italiana.