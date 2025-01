Nuevo comunicado de Susana Molina, la gran amiga de Anabel Pantoja: 'Es culpa mía'

Después de pasar unos días junto a su gran amiga, Anabel Pantoja, Susana Molina ha regresado a sus redes sociales para emitir un revelador comunicado. La influencer no ha tenido reparos en asegurar que el último contratiempo con el que se ha topado “es mi culpa por el mood en el que vine”.

Fue el pasado domingo, 12 de enero, cuando se encendieron todas las alarmas alrededor de Anabel. Según confirmó el programa Fiesta aquel día, la pequeña Alma tuvo que ser ingresada el viernes en la Unidad de Neonatología Intensiva del hospital Materno de Gran Canaria.

Como era de esperar, las personas más allegadas a Anabel Pantoja y David Rodríguez, entre las que se encuentran Susana Molina, no tardaron en coger un avión para reunirse con ellos. “No me lo pensé, ni yo, ni mucha gente”, ha asegurado Belén Esteban en una de sus últimas apariciones televisivas.

Sin embargo, y aunque la pequeña todavía sigue ingresada, muchos de sus seres queridos se han visto obligados a regresar a sus casas para continuar con sus obligaciones. Y prueba de ello es la última publicación que ha compartido la ganadora de Gran Hermano 14.

A través de su perfil de Instagram, Susana Molina ha compartido varias fotos de su último viaje a México. No obstante, y a juzgar por sus palabras, esta escapada no ha sido tan placentera como esperaba, ya que su mente sigue en España junto a su gran amiga, Anabel Pantoja:

“Me he traído las nubes a México... Nadie me quita la idea de que es mi culpa por el mood en el que vine, pero me estoy cargando de la energía positiva de cada sitio que visito y hoy ya ha salido el sol”.

Susana Molina emite un comunicado en redes tras separarse de Anabel Pantoja

Tras acompañar a Anabel Pantoja durante los primeros días de hospitalización de su hija, Susana Molina ha viajado a México para cumplir con un compromiso laboral que tenía cerrado hace tiempo.

Sin embargo, la creadora de contenidos no ha dejado de pensar en su amiga y su familia en estos momentos tan complicados. Algo que ha dejado al descubierto en el mensaje que ha compartido en su última publicación.

Susana Molina no puede evitar sentirse “culpable” por las nubes que han decorado el cielo de México durante su estancia. Y es que, todo apunta a que, a pesar de encontrarse en un paraíso, no puede dejar de pensar en Anabel Pantoja.

No obstante, la creadora de contenidos ha decidido afrontar este viaje con positivismo a pesar del delicado momento por el que está pasando su gran amiga.

Como era de esperar, la publicación de Susana Molina no ha pasado para nada desapercibida entre sus seguidores. Tanto es así que muchos de ellos han querido mandarle un mensaje de ánimo a la influencer.

“¡Tú no llevas las nubes a ninguna parte, amiga! Eres luz” o “Te quiero. La energía positiva la llevas siempre contigo, mi amor”, son algunos de los mensajes que ha recibido Susana.