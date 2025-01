Última hora sobre Anabel Pantoja, según su amiga Belén Esteban: 'No me lo pensé'

Ha pasado más de una semana desde que Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez vieron cómo su hija Alma era ingresada en un hospital de Las Palmas de Gran Canaria. Desde entonces, la sobrina de Isabel Pantoja no se ha separado ni un momento de la pequeña, cuyo diagnóstico se desconoce. Belén Esteban, íntima amiga de la influencer, explicaba cuál fue su reacción ante la petición que le hizo Anabel: "No me lo pensé".

La ex de Jesulín de Ubrique reconocía en Ni que fuéramos que la sevillana transmitió a sus allegados que, ante la situación que están viviendo, "un abrazo es la mejor medicina". Una reflexión que provocó que la de Paracuellos tomara el primer avión y aterrizara en la citada isla canaria para abrazar a Anabel Pantoja.

Belén Esteban permaneció en Las Palmas todo el fin de semana arropando tanto su amiga como a la pareja de esta, David Rodríguez. De regreso a la capital explicaba que "los amigos estamos para apoyar". Además, avanzaba que viajará de nuevo a Canarias "el próximo sábado y me volveré el domingo".

Belén Esteban ha dejado clara cuál fue su reacción al conocer la noticia del ingreso de Alma

La madre de Andrea Janeiro, además, daba algunos detalles de lo que vivió durante su encuentro con la sevillana. "Estoy orgullosa de la gente que quiere a Anabel y David, me quedé superimpactada", reconocía la madrileña. La televisiva quiso también destacar que la pareja "está emocionada" por el cariño que les está llegando.

A lo largo de la semana, Belén Esteban se mostraba muy crítica con las informaciones que ha escuchado en ciertos medios sobre la noticia. "Hay algunos colaboradores que no tienen ni idea o cuentan cosas que no son verdad", se quejaba refiriéndose a quienes hacían conjeturas sobre la razón del ingreso de la pequeña.

Además, Belén sentenciaba a algunos usuarios de la red social X que cuestionaban a la sobrina de Isabel Pantoja. "¡Qué vergüenza las cosas que escribís!", expresaba Belén ante las críticas que leía dirigidas a su amiga.

"No escribáis cosas tan feas. No se lo merece, ¡ni Anabel ni nadie!", pedía desde el espacio en el que colabora.

La ex de Jesulín ha demostrado que para ella Anabel Pantoja es más que una amiga

El estado de salud de Alma, que nació el pasado 23 de noviembre, ha generado gran preocupación en el entorno de la andaluza. En cuanto tuvieron conocimiento del ingreso, familiares y amigos quisieron conocer de primera mano la situación y arropar a la pareja en de inmediato.

Hasta la fecha, han sido muchos los amigos y familiares que se han desplazado a Las Palmas para acompañar a los padres de Alma. Isabel Pantoja, sus hijos y su hermano Agustín, Raquel Bollo o Amor Romeira no tardaban en mostrar su cariño a Anabel y a David en estos delicados momentos.