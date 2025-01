La nueva confesión de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ sobre ‘El Desafío’: ‘He pasado…’

Hace unos días, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ rompió su silencio para hacer una nueva e inesperada revelación sobre su participación en El Desafío. “He pasado mucho frío en el hangar practicando”, aseguró el diestro de forma tajante.

El pasado viernes, 10 de enero, este conocido formato regresó a la parrilla de Antena 3 con su quinta temporada. Durante su primera gala, pudimos ver a sus concursantes someterse a sus primeros retos dentro de esta irrepetible aventura.

Aquel día, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ se enfrentó a un complicado desafío compuesto por dos partes. En la primera, este famoso torero tenía que apuntar a una diana para explotar un globo que estaba en constante movimiento, hazaña que logró en el primer intento.

Sin embargo, la segunda diana le costó algo más. En esta parte, el concursante debía acertar en el centro para descorchar una botella con su arma. Además, y para añadirle más dificultad, estuvo colgado de un arnés.

Una prueba que, según confesó tras el programa, no fue nada fácil. “Le echamos muchas horas y es un logro de todo el equipo”, aseguró Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ante las cámaras de Antena 3.

No obstante, y a pesar de mostrarse muy satisfecho con el resultado que obtuvo, el torero dejó al descubierto una inesperada confesión: “He pasado mucho frío en el hangar practicando”.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ hace una nueva confesión sobre su participación en El Desafío

Justo después de enfrentarse a su primer reto dentro de El Desafío, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ dejó al descubierto cuál fue su mayor obstáculo. Y es que, según él mismo confesó, pasó mucho frío durante los ensayos.

No obstante, todo esfuerzo tiene su recompensa, y prueba de ello es el excelente resultado que logró alcanzar. Motivo por el que no se lo pensó dos veces a la hora de dedicarles unas bonitas palabras a sus coaches por la atención y el aprendizaje que le proporcionaron.

Por otro lado, y aunque no consiguió completar el desafío sin errores, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ expresó en todo momento su felicidad y satisfacción ante los magníficos resultados que obtuvo.

Tanto es así que no tuvo reparos en asegurar que la nota que les ponen los jueces no es siempre lo más importante. “Estoy más feliz que si me hubieran dado el diez. Para mí, mi diez estaba en darle al globo a la primera”, sentenció Manuel.