Roberto Brasero, el hombre del tiempo de Antena 3, habla como nunca sobre su familia

Roberto Brasero ha concedido una nueva entrevista en la que ha hablado, entre otras cosas, de su esperada participación en El Desafío. No obstante, el hombre del tiempo de Antena 3 ha aprovechado la ocasión para hablar como nunca antes sobre su familia.

Fue en 1998 cuando este conocido periodista comenzó su trayectoria profesional de la mano de Telemadrid. Pero no fue hasta el año 2000 cuando su carrera se fusionó con la meteorología.

Durante todos estos años, han sido contadas las ocasiones en las que Roberto Brasero ha hablado de su lado más personal. Sin embargo, durante su última entrevista con El Periódico, no ha tenido reparos en sacar a su familia a la palestra.

Según ha recordado la periodista del citado medio, María de Dios, su compañero se crio en un cuartel de la Guardia Civil, ya que su padre formaba parte de este cuerpo. No obstante, el hombre del tiempo de Antena 3 decidió finalmente no seguir sus pasos:

“Nunca he tenido claro dedicarme al tiempo, pero sí la vocación de comunicador o periodista, que luego tiene unos ámbitos muy amplios. Yo me dedico a contar cosas por la tele o en las redes, creo que tengo una cierta veta didáctica que quiero aprovechar y la meteorología es un mundo apasionante”.

No obstante, y salvando las distancias, Roberto Brasero considera que su profesión y la de su padre tienen mucho en común. “Ahí también hay una vocación de servicio público que sí me une al oficio de mi padre”, ha añadido a continuación.

Roberto Brasero habla de su familia en una entrevista

Este viernes, 17 de enero, y con motivo de su esperada participación en El Desafío, el citado medio de comunicación ha publicado su última charla con Roberto Brasero. Entrevista en la que el hombre del tiempo de Antena 3 ha hablado sin tapujos sobre su familia.

Según ha asegurado el periodista, a pesar de haberse criado entre guardias civiles, siempre tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la comunicación. Sin embargo, considera que su profesión y la de su padre comparten “una vocación de servicio público”.

Pero este no es el único tema que Roberto Brasero ha querido tocar durante su última entrevista. Además, también ha hablado de su participación en El Desafío. Según ha confesado, estuvo varios días “valorando los pros y los contras” antes de aceptar esta propuesta:

“Era una cosa que no había hecho nunca y todos los cambios implican riesgos. Lo que más me costó para dar el paso es que en la previsión meteorológica yo no soy el protagonista. Soy el que cuenta lo que hacen los demás o lo que pasa en el mundo y aquí sí lo eres”.