Isa Pantoja sorprende en 'Vamos a Ver' al confirmar lo de Anabel Pantoja en directo

Isa Pantoja ha dejado boquiabiertos a los espectadores de Vamos a Ver con sus reveladoras declaraciones sobre la situación que atraviesa su prima Anabel Pantoja. En pleno directo, Isa ha confirmado la situación especialmente delicada que está viviendo su prima en el hospital. Además, también ha reflexionado sobre el apoyo incondicional que han mostrado los Pantoja, que han sabido dejar a un lado sus diferencias para reunirse en el hospital.

La colaboradora del programa ha compartido detalles íntimos de las últimas semanas, donde la tensión y la preocupación han estado a flor de piel. Con una mezcla de nostalgia y gratitud, Isa también ha destacado la importancia de la unión familiar en los momentos más críticos. ¿Qué ha dicho exactamente Isa sobre esta inesperada reunión de los Pantoja?

Isa Pantoja sorprende al confirmar lo de Anabel Pantoja en directo

Durante su intervención en Vamos a Ver, Isa Pantoja ha abordado de frente la situación de Anabel Pantoja. Su prima está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida debido a la hospitalización de su hija el pasado viernes.

Con su característica serenidad, Isa compartió cómo está viviendo estos momentos. “Me vienen muchas emociones, han sido unos días muy duros. Luego también, yo estaba sensible, soy madre, voy a volver a ser mamá...”, ha confesado.

En un momento como este, Isa reconoció que sentía la necesidad de estar junto a su prima. “En estos momentos una tiene que estar donde tiene que estar. Creo que todos hemos hecho lo que debemos hacer, que es apoyar a Anabel. En mi caso como prima, pero también porque sé lo que significa la palabra madre”, declaró visiblemente emocionada.

En su intervención en Vamos a Ver, Isa también ha querido dar voz a la familia para agradecer el respeto mostrado por los medios de comunicación ante este delicado tema. “Sobre todo gracias por el respeto porque, por pudor, no me habéis preguntado. Me habéis mandado ánimo y mucha fuerza. Mil gracias por entender esa parte, y no ponerme en un compromiso”, explicaba.

Además, Isa ha confesado que ha notado el apoyo de muchas personas, ya que ha habido una avalancha de comentarios en ese aspecto. Algo que ha querido transmitirle personalmente a su prima. “He sentido mucho cariño y así se lo he hecho llegar a mi prima y a David, que lo necesitan mucho”, ha revelado.

Por respeto, no ha querido hablar de la salud de la pequeña Alma. Aunque sí que ha confirmado que Anabel Pantoja está viviendo una situación especialmente delicada. Sin embargo, ha querido destacar el apoyo de la gente en estos momentos tan complicados.

“Tiene mucha gente que la quiere y en estos momentos duros también tiene esa parte positiva. Así que nada, mucha paciencia”, concluía Isa. Con esa llamada a la calma, ha dejado caer que este proceso puede ser largo, pero no se puede perder la esperanza.

El polémico encuentro de los Pantoja en el hospital

El ingreso de la hija de Anabel Pantoja también ha provocado una inesperada reunión familiar. Figuras como Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Agustín Pantoja, Raquel Bollo e Isa Pantoja dejaron de lado sus diferencias para apoyar a Anabel en este momento.

Este reencuentro generó un gran revuelo mediático, aunque Isa ha querido centrar la atención en lo verdaderamente importante: el estado de la pequeña. “Yo entiendo que a nivel mediático es importante saber si nos vimos, pero lo importante es la salud de la bebé”, puntualizaba Isa.

Pese a que se preveía que podía haber alguna discusión en el encuentro, Isa ha aclarado que todos tenían claro su papel. “En ese momento nadie sobraba, todo el mundo ha ido con su cariño y apoyo”, añadía con un tono firme pero conciliador.

Se hablaba mucho de que figuras como Isabel Pantoja no acudirían por el acoso mediático a las puertas del hospital. Sobre esto, también ha querido pronunciarse Isa en Vamos a ver. “Tú cuando quieres estar en algún sitio te da igual si te sacan, si no te sacan, si comentan. Al final estás haciendo algo bueno, con cariño, con el corazón”, reflexionaba.

Las declaraciones de Isa Pantoja en Vamos a Ver han puesto de manifiesto cómo la adversidad puede convertirse en un punto de unión para una familia marcada por los conflictos. Pese a las diferencias de los Pantoja, la preocupación por la salud de la hija de Anabel Pantoja ha demostrado que, en los momentos difíciles, la familia siempre es lo primero.