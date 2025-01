Impacto en 'El Desafío' por lo que ha contado Victoria Federica sobre el concurso

La participación de Victoria Federica en El Desafío ha dejado a todos boquiabiertos. En una rueda de prensa reciente, la joven ha roto su habitual silencio para hablar sobre su experiencia en el programa. Sus palabras fueron un reflejo de orgullo, gratitud y, sobre todo, sorpresa ante su propia evolución.

Los seguidores de El Desafío, así como los responsables del programa, se han quedado impactados con lo último de Victoria Federica. La influencer ha contado que su familia, la Familia Real de España, le apoya dentro del concurso.

Esto quiere decir que Jaime de Marichalar también respalda a Victoria Federica, algo que ha sorprendido a todos. Muchos pensaban que ni Jaime ni Juan Carlos I ni nadie del entorno quería que Victoria fuese famosa.

Victoria ha confesado que su paso por el programa fue un desafío personal desde el primer momento. "Pensaba que me iba a morir de los nervios al principio", asegura. Sin embargo, con el tiempo, logró adaptarse y superar barreras que nunca imaginó.

La joven reconoce que jamás se vio haciendo algunas de las pruebas que le propusieron. "Me he propuesto retos que los he superado", afirmó emocionada. Para ella, este cambio personal ha sido uno de los mayores logros de su vida.

Una de las confesiones más destacadas fue la reacción de su familia. Victoria reveló que la Familia Real la apoyó en todo momento. "En casa están muy contentos de que haya hecho esto y felices por mí", comenta al respecto.

Este respaldo le dio fuerza para enfrentarse a un entorno totalmente desconocido. "Llegué asustada porque no estaba en mi zona de confort", reconoció. Sin embargo, el ambiente de El Desafío la hizo sentirse como en casa desde el primer día.

Victoria Federica lo cuenta todo sobre El Desafío

La joven también confiesa que El Desafío ya intentó ficharla en el pasado. En ese momento, no se sentía segura para aceptar el reto. "Lo intentaron una vez, pero no me sentía preparada", comenta al respecto.

Ahora, con más confianza en sí misma, decidió que era el momento adecuado. "Participar ha sido la mejor decisión que he tomado", afirma convencida. Su paso por el programa le ha permitido mostrar una faceta completamente desconocida para el público.

Victoria también habló sobre cómo espera que esta experiencia influya en la imagen que los demás tienen de ella. "Cada uno que piense lo que quiera. Yo estoy muy contenta con lo que he hecho", declaró.

Su intención no es convencer a nadie, pero si alguien cambia su opinión sobre ella, lo considera un valor añadido. "Si quieren cambiar su forma de pensar, encantada, pero como no lo puedo controlar yo...", dice con serenidad.

Durante la presentación de El Desafío, Victoria destacó la cercanía y el apoyo de sus compañeros y del equipo. "Todos me hicieron sentir en casa y en familia".

Esta sensación de pertenencia le permitió disfrutar al máximo de la experiencia. "Ha sido un regalo y no me arrepiento", asegura. Para Victoria, participar en El Desafío ha sido mucho más que un concurso: ha sido una lección de vida.

Aunque el estreno de la quinta edición de El Desafío tendrá lugar este viernes 10 de enero, las declaraciones de Victoria han generado gran expectación. Su evolución personal y su participación activa han captado la atención del público.