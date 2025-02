La noticia sorpresa de Aracely Arámbula, exmujer de Luis Miguel: 'No hay nada'

Aracely Arámbula ha dado a conocer una información relacionada con el mayor de sus hijos, fruto de su relación con el cantante Luis Miguel. La actriz mexicana salía al paso de los rumores que apuntan a que Miki seguirá el ejemplo de su padre como cantante. “La verdad es que no, por el momento no hay nada de eso”, aseguró desmintiendo que el joven vaya a subirse a un escenario.

La ex del Sol de México respondía a las preguntas de la prensa en la presentación de Perfume de Gardenia, la obra de teatro en la que participa. Lo cierto es que las declaraciones de la actriz contradicen las palabras del empresario Antonio Pérez Garibay. Este aseguró que el joven, hijo de Luis Miguel, se encuentra ya preparado para hacer su debut musical a nivel mundial.

Sin embargo, tras escuchar a Aracely Arámbula queda claro que los hijos de esta se tomarán más tiempo para aparecer públicamente.

Aracely Arámbula desmiente que su hijo mayor vaya a seguir los pasos de su padre

Tras el revuelo mediático que provocaron las declaraciones de Pérez Garibay, Arámbula insiste en que sus hijos están centrados en sus estudios.

"Me tienen prohibido que hable de ellos", aseguró sobre el mensaje que le han transmitido Miki y Daniel. "Ellos mismos me dijeron: «Ya, no queremos saber nada»…", insistió la actriz durante la charla, firme en su decisión de respetar lo que los adolescentes le han pedido.

Cabe recordar que esta postura que los jóvenes han manifestado no es de ahora. Ya el año pasado se habló del desinterés de ambos por las cámaras. Si bien a Aracely le gustaría poder subir imágenes de sus hijos a las redes sociales, ella respeta su decisión.

Aracely Arámbula insiste en que sus hijos quieren mantenerse al margen del foco mediático

Además, Arámbula también declaró que los apoyará si después buscan dedicarse a la música o la televisión. "Si a ellos les gustaran las cámaras, aquí estarían al lado mío. Daniel es muy chistoso y a Miguel también le gusta la actuación, les llama la música, les llama todo eso", aseguró.

Antonio Garibay, amigo de Luis Miguel, adelantó que el primogénito del artista se estrenaría como cantante en Europa. "Viene algo muy grande, van a estar muy orgullosos, estoy seguro de que Miki va a superar al papá y a la mamá, cantando, guapísimo", explicaba en diciembre.

Sin embargo, estas declaraciones han sido completamente desmentidas por la que fuera pareja del mexicano. Aracely Arámbula insiste en que sus dos hijos por ahora se mantienen firmes en su deseo de seguir con su vida lejos de las cámaras.