Isabel Rábago hace algo impensable con los jefes de Telecinco: 'Absurdos y ridículos'

Semanas después de confirmarse su salida de Mediaset, Isabel Rábago sorprende con el último e impecable gesto que ha tenido con los jefes de Telecinco. La comunicadora ha regresado a las redes para cargar duramente contra ellos: “Están escribiendo los capítulos más absurdos y ridículos”.

Una confesión que tiene su origen en uno de los posts que la cuenta oficial de Algo Pasa TV ha publicado en X este domingo, 23 de febrero. En él, dicho portal de noticias no ha dudado en arremeter con dureza contra la empresa de Fuencarral.

Estas críticas tienen su origen en el último paso que ha dado Mediaset España. Y es que, según han podido comprobar ellos mismos, la productora Mandarina, empresa afín a dicho grupo audiovisual, ha registrado la marca Algo Pasa.

“Vaya, Mediaset. Además de robar el trabajo de otros compañeros, ¿también lo vais a empezar a hacer con las marcas? Un mes de silencio que igual llega a su fin. ¡La que se avecina, queridxs!”.

Como era de esperar, esta publicación no ha pasado para nada desapercibida entre el resto de usuarios de dicha red social. Tanto es así que varios de ellos han querido compartir sus opiniones al respecto.

Sin embargo, ha habido un comentario que ha destacado por encima del resto: el de Isabel Rábago. A pesar de que se ha mantenido en silencio durante estas semanas, no ha tenido reparos en tachar de “absurdos y ridículos” los últimos movimientos de los jefes de Telecinco.

Isabel Rábago sorprende a más de uno con el último mensaje que le ha dedicado a sus antiguos jefes de Telecinco

Nada más hacerse eco de esta publicación, Isabel Rábago no se lo ha pensado dos veces a la hora de compartirla con todos sus seguidores de la red social X. Además, y por si esto fuera poco, la abogada y comunicadora ha cargado duramente contra sus antiguos jefes de Telecinco:

“Desde hace varios meses se están escribiendo los capítulos más absurdos y ridículos de Mediaset. Es todo tan absurdo, es todo tan mediocre… ¡En fin!”.

Fue a principios de año cuando saltaron todas las alarmas alrededor de Isabel Rábago, y todo al confirmarse su inesperado e inminente despido de Telecinco.

Según desveló El Confidencial Digital, a pesar de ser una de las caras más conocidas de Vamos a ver, su nombre había sido eliminado de su lista oficial de colaboradores. Gesto que, tras más de una década, marcó el fin de su trayectoria dentro de Mediaset España.

Como era de esperar, esta información generó un gran revuelo. Tanto es así que, desde entonces, comenzaron a salir a la luz varias informaciones relacionadas con el despido de Isabel Rábago.

Por ese motivo, a la excolaboradora de Telecinco no le quedó otra opción que emitir un tajante comunicado a través de su perfil de Instagram. “Ante las falsas y graves acusaciones que se están divulgando en algunos medios sobre mi «despido», me he visto en la obligación de emprender acciones legales”.

Tal y como asegura a continuación Isabel Rábago, “mi carrera profesional es el resultado de mucho esfuerzo, sin padrinos, sin amiguismos, sin ayuda de nadie”.

Por eso, y al igual que “la mayoría de los que nadie nos ha regalado nada”, “mi respuesta siempre ha sido el trabajo. Y remar siempre a favor de los intereses de todas las productoras en las que he trabajado para Mediaset”, añadió a continuación.