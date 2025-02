Confirmado lo mejor sobre Michelle Salas, hija de Luis Miguel: todos están felices

Michelle Salas se reunió la pasada semana con su padre, Luis Miguel, y la pareja de este, Paloma Cuevas. El encuentro, en el que también estuvo el yerno del artista, se produjo en un exclusivo restaurante del centro de la capital.

Este es la primera reunión entre Luis Miguel y Michelle después de que ambos coincidieran en el concierto que el mexicano ofreció en Madrid el pasado mes de julio. Juntos compartieron una maravillosa cena familiar en un establecimiento en el que, curiosamente, también estaban Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Precisamente hace unos días salía a la luz el reciente viaje que Luis Miguel y Paloma Cuevas habían realizado con las dos hijas de la diseñadora a Barcelona. Una escapada a la Ciudad Condal que sirvió para fortalecer los lazos familiares entre ellos. "Una escapada llena de turismo y momentos inolvidables", explicaba una fuente cercana al entorno del cantante.

Ahora, este encuentro familiar en la capital entre Luis Miguel y su pareja con Michelle Salas y su marido confirma la continuación de dicha armonía.

Cabe recordar que la joven se casó en octubre de 2023 en La Toscana italiana, ocasión en la que la modelo logró reunir a sus padres, Luis Miguel y Stephanie Salas. Un momento que quedó en el recuerdo de todos sus seres queridos y en el que también estuvo presente Paloma Cuevas.

Seis meses después de la boda, Michelle Salas quiso compartir con sus seguidores uno de los pocos encuentros que tiene con su padre. El artista y su hija posaban en una tierna imagen en un jet privado, confirmando que su unión familiar está más fuerte que nunca.

Lo cierto es que la relación entre Luis Miguel y la influencer no siempre fue buena. De hecho, la polémica comenzó con nacimiento de Michelle en 1989, cuando Stéphanie Salas, de 19 años, dio a luz a su primogénita. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a sonar: ¿Era Luis Miguel el padre de la pequeña?

Michelle Salas tuvo que esperar casi 20 años para que su padre la reconociera legalmente

La actual pareja de Paloma Cuevas tardó casi dos décadas en reconocer legalmente a Michelle. Un tiempo en el que ella tuvo que soportar todo tipo de críticas.

Entonces la joven solo pedía una cosa a su padre. "Que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ya", confesaba a una revista.

Después llegó el momento en el que ambos retomaron su relación paternofilial. Cuando todo parecía haberse solucionado, ella comenzó a salir con Alejandro Asensi, antiguo gran amigo de su padre y 20 años mayor que la joven. Tras el escándalo del noviazgo y su posterior ruptura, Luis Miguel perdonó a su hija, logrando el entendimiento que tanto tiempo se hizo esperar.