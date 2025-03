La noticia de Alexia Rivas sobre 'Supervivientes' que ha dejado a todos alucinados

Alexia Rivas es uno de los rostros más conocidos de Telecinco. Su presencia en la cadena es constante y participa en espacios como Vamos a ver, Fiesta y también comenta Supervivientes. Su opinión sobre los realities genera siempre un gran impacto y la mayoría de sus seguidores la apoyan, pero algunos no siempre están de acuerdo con sus opiniones sobre Supervivientes.

Recientemente, una de sus seguidoras ha mostrado su desacuerdo de forma pública y a través de redes sociales, le ha dejado un mensaje claro. “Hace tiempo que te sigo porque me gusta tu forma de ser, pero veo que la gente que defiendes en Supervivientes no coinciden para nada con tu personalidad. Yo sospecho que hay intereses y no me agrada”, ha escrito la seguidora.

Alexia Rivas no ha dudado en responder a este comentario. Lo ha hecho de manera pública y sin rodeos. “No conocéis en profundidad nuestra forma de ser aunque nos colemos en vuestras pantallas todos los días”, ha señalado.

Alexia Rivas habla sobre su labor en Supervivientes a través de sus redes sociales

Además, ha recordado su trayectoria como comentarista de realities: “Llevo comentando realities cuatro años y no siempre defiendo a los que se parecen a mí. No creo que para que me guste alguien, ese alguien tenga que ser igual a mí. Al contrario, me gusta la variedad”, ha confesado la periodista.

Sus palabras han generado un gran revuelo en redes sociales. Muchos han aplaudido su sinceridad. Otros siguen dudando de sus opiniones.

Sin embargo, Alexia ha querido aclarar un punto importante. Ha negado de forma tajante que gane dinero extra por defender a ciertos personajes de Supervivientes. “Todavía no recibo propinas por defender a nadie, pero si queréis, podemos negociar”, ha bromeado.

Alexia Rivas confirma que no recibe extras en su nómina por hablar de ciertos concursantes de Supervivientes

Este comentario ha provocado una oleada de reacciones. Algunos lo han tomado con humor, aunque otros han vuelto a poner en duda su imparcialidad.

Sin embargo, Alexia sigue firme en su postura. Para ella, la diversidad de opiniones es clave en este tipo de programas y deja claro que no tiene favoritismos interesados. Su trabajo en Supervivientes es estrictamente profesional y está muy orgullosa de su labor.

El debate sigue abierto. ¿Debe un colaborador de televisión defender solo a quienes se parecen a él? Alexia Rivas lo tiene claro. Para ella, la esencia de un buen comentarista es analizar sin prejuicios y mientras tanto, sigue generando conversación y dando de qué hablar.