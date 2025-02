Alexia Rivas rompe su silencio y destapa su verdadera situación en Telecinco: 'Tengo…'

Alexia Rivas, colaboradora de Telecinco, ha decidido hablar claro sobre su situación en la cadena. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha respondido sin filtros a las preguntas de sus seguidores. La periodista ha utilizado la herramienta de preguntas en Instagram para aclarar los rumores y confesar que: "Tengo muchas cosas que hacer en la televisión".

Uno de sus seguidores quiso saber si se había planteado alejarse de los medios durante un tiempo para explorar otras oportunidades.

La respuesta de Alexia fue rotunda: “No, creo que tengo mucho que hacer. Informar de muchas cosas, transmitir, entretener… si algún día no me hiciera feliz, me apartaría, pero no es el caso”. Con esta declaración, deja claro que su vocación sigue intacta y que su compromiso con la televisión es firme.

Alexia Rivas no se corta y destapa su verdadera situación dentro de Telecinco

Sin embargo, la periodista también confesó que tiene otros proyectos en mente. "Lo que no me quita que quiera meterme de lleno en otros proyectos, como las redes sociales", confesó Alexia Rivas.

"Es uno de mis propósitos de este año: hacer un contenido de calidad y estar más cerca de vosotros", explicó. Alexia demuestra así su interés en diversificar su carrera y explorar nuevas formas de comunicación con su audiencia.

Otra pregunta directa que recibió fue sobre la posibilidad de trabajar en otras cadenas. “¿No te gustaría abrirte a trabajar en otras cadenas más libres y descaradas que Telecinco?”, le planteó un seguidor.

La respuesta de Alexia no dejó lugar a dudas. “Soy absolutamente libre y soy 100% yo. Soy muy feliz en Mediaset y espero que así sea durante muchísimo tiempo”, aseguró con firmeza.

Alexia Rivas confirma que quiere seguir trabajando para Telecinco

Con estas declaraciones, Alexia Rivas deja claro que se siente completamente cómoda en Telecinco y que no tiene planes de cambiar de rumbo. Su mensaje transmite seguridad y felicidad con su situación actual.

Las redes sociales se han convertido en un canal clave para los famosos que desean comunicarse sin intermediarios con su público. Alexia ha aprovechado esta oportunidad para aclarar cualquier especulación y reafirmar su posición. Sus seguidores han recibido con entusiasmo sus respuestas, mostrando su apoyo a la colaboradora.

De este modo, Alexia Rivas zanja cualquier rumor y deja claro que su sitio sigue estando en la televisión. No solo descarta alejarse de los medios, sino que además reafirma su compromiso con su carrera y su presencia en redes. Una declaración contundente que no deja espacio para dudas.