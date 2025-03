La inesperada reacción de Suso Álvarez al notición que le ha dado Marieta

Marieta ha vuelto a sorprender a todos. El pasado martes, la influencer decidió dar un giro radical a su imagen con un cambio de look que dejó a sus seguidores sin palabras. Pero si alguien se ha quedado realmente impactado, ese ha sido su pareja, Suso Álvarez.

Desde primera hora de la mañana, Marieta adelantó lo que se avecinaba. "Hoy me cambio de look por fin, a ver si nos gusta", anunciaba en sus redes sociales con gran expectación. La joven se puso en manos de profesionales y durante horas trabajaron en su melena para darle un aire totalmente renovado.

El proceso no fue rápido debido a que siete horas de peluquería fueron necesarias para lograr el resultado deseado. Cuando todo estuvo listo, Marieta no tardó en compartir su transformación con sus seguidores. Pero lo que nadie imaginaba era la reacción de Suso Álvarez al ver el nuevo look de su novia.

Marieta le da un notición a Suso Álvarez sobre su cambio de look

Marieta Díaz, emocionada y con ganas de sorprenderle, se dirigió a él con una pregunta directa: "Mira mi pelo nuevo después de siete horas de peluquería, ¿qué me he hecho?". Pero la respuesta de Suso fue completamente inesperada. "¿Te has peinado, dos mechas?", preguntó, dejando a Marieta completamente desconcertada.

La influencer no podía creer lo que estaba escuchando: "¿No ves nada?", insistió con una mezcla de sorpresa y diversión. Suso, intentando salir del apuro, optó por un cumplido infalible: "Estás muy guapa, eso sí lo veo". Su comentario provocó la risa inmediata de Marieta, quien no pudo evitar bromear con la situación.

Después del divertido momento, Marieta explicó a sus seguidores en detalle los cambios que se había realizado. No solo se sometió a un alisado para lucir una melena más cuidada, sino que también decidió sanear su cabello y regresar a su color natural: el moreno.

Suso Álvarez no ha notado lo que se ha hecho Marieta en el pelo

El resultado ha encantado a sus seguidores, que no han tardado en llenar las redes con mensajes de apoyo y halagos. Sin embargo, la reacción de Suso ha sido lo más comentado.

Muchos han empatizado con él, asegurando que es un clásico en las parejas no notar los cambios de look. Otros, en cambio, han aplaudido su habilidad para salir del paso con un elogio oportuno.

Lo que está claro es que Marieta ha vuelto a captar la atención de todos con su carisma y espontaneidad. Y Suso, aunque no haya notado el cambio de inmediato, ha demostrado una vez más el cariño y la admiración que siente por ella.