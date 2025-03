Isa Pantoja deja sin palabras a Asraf Beno tras desvelar su última decisión

Isa Pantoja ha vuelto a sorprender a todos con un anuncio inesperado. La hija de Isabel Pantoja, que está viviendo una de las etapas más felices de su vida, ha utilizado sus redes sociales para compartir una revelación médica sobre su salud. Una noticia que ha dejado sin palabras a su marido, Asraf Beno.

A pocas semanas de dar a luz a su segundo hijo, el primero junto a Asraf Beno, Isa ha querido mantener informados a sus seguidores sobre su día a día. El pasado martes, Isa recurrió a sus redes para contar cómo se encuentra y compartir una noticia que nadie esperaba.

En su publicación, Isa explicó que, tras varios días de mal tiempo, por fin ha podido retomar sus entrenamientos. “Hoy me tocaba entrenar un poco y estirar porque desde que hace mal tiempo no he podido salir al jardín a hacer mis entrenamientos normales. Pero ya hace sol y a partir de ahora sí que voy a poder”, comentó.

Isa Pantoja, sin Asraf Beno, habla sobre su estado de salud visual

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la confesión que hizo después. Isa Pantoja reveló que ha decidido algo relacionado con su salud ocular.

“He ido a hacerme gafas porque lo he dicho varias veces, tengo miopía. Si os cruzáis conmigo por la calle y no os saludo es porque no veo bien, no porque sea una borde, sino porque no distingo los rasgos”, confesó con naturalidad.

Esta revelación dejó completamente sin palabras a Asraf Beno. Aunque el modelo no se ha pronunciado al respecto, es evidente que debe estar contento con el movimiento de su esposa. Cuidar su salud visual es una prioridad y, ahora, Isa podrá ver con mayor claridad todo lo que le rodea.

Asraf Beno es el pilar fundamental de Isa Pantoja

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar. Muchos le enviaron mensajes de apoyo y cariño, celebrando y agradeciendo su sinceridad. La miopía es un problema común y la naturalidad con la que Isa lo ha contado ha sido muy bien recibida por sus fans.

A medida que se acerca el nacimiento de su bebé, Isa sigue compartiendo con sus seguidores cada detalle de esta etapa tan especial. Sin duda, la influencer está disfrutando al máximo de este momento y cuidándose en todos los aspectos para estar en las mejores condiciones posibles.

Ahora, con sus nuevas gafas, Isa podrá disfrutar de cada instante con total claridad. Un cambio que, sin duda, le traerá muchos beneficios y que su familia celebra con ella.