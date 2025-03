Nadie esperaba lo que Marieta ha contado sobre Suso Álvarez: 'Le pedí...'

Marieta ha causado un terremoto mediático en su estreno como colaboradora de Fiesta. La exconcursante de GH Dúo ha hablado sin tapujos sobre su relación con Suso Álvarez y ha dejado caer un detalle inesperado. "Yo se lo pedí en GH Dúo, pero no se lo tomó en serio", confesaba la influencer, a Emma García.

Pero, ¿qué más ha compartido Marieta sobre su relación con Suso? ¿Está la pareja más cerca que nunca de dar el gran paso? La joven no ha dudado en aclararlo.

Nadie esperaba lo que Marieta ha contado sobre Suso Álvarez

Emma García ha sido la encargada de darle la bienvenida a Marieta en su debut como colaboradora del programa. "Me he encontrado a mí misma", afirmaba la joven, mostrando una evolución notable desde sus primeras apariciones en televisión.

Pero la emoción del momento se tornaba en sorpresa cuando Emma no pudo evitar preguntarle sobre su relación con Suso Álvarez. "Lo tienes loquito, eh. Fíjate que vi un vídeo que parecía que te pedía matrimonio", comentaba la presentadora, haciendo referencia a unas imágenes en la Torre Eiffel.

Marieta, sin perder su característico desparpajo, respondió entre risas: "Casi, hizo el amago, pero fue una broma". Sin embargo, la conversación no quedó ahí. Emma, siempre dispuesta a indagar, siguió presionando: "¿Te quedaste con las ganas?".

A lo que Marieta, sin dudarlo, respondió: "Me quedé con las ganas, pero sé que va a caer por lo pesada que soy". Fue entonces cuando la presentadora lanzó una reflexión que lo cambió todo: "Pero también podrías pedírselo tú misma".

Fue en ese momento cuando Marieta soltó la bomba: "Yo se lo pedí en GH Dúo, pero no se lo tomó en serio. Ya hice yo un intento, ahora le toca a él". Con esta revelación, la colaboradora dejó claro que no le teme a dar el primer paso, pero también que espera que Suso haga lo propio en el futuro.

"Pero, ¿no eres un poco joven?", preguntó Emma. Sin embargo, a sus 25 años, Marieta lo tiene claro: "Yo lo quiero todo ya, lo quiero todo con él. Es el hombre de mi vida, la persona con la que quiero estar todos los días. Nunca había sentido la sensación tan bonita que tengo desde que lo conocí".

La llamada sorpresa de Suso a Marieta

Como si el momento no fuera lo suficientemente emocionante, la producción del programa tenía preparada una sorpresa: una llamada en directo de Suso para hablar con su novia.

"Me emociona escucharla porque, en televisión, siempre han hablado mal de mí. Ahora, Marieta me sorprende hablando con un amor hacia mi persona increíble, siempre habla con un cariño y a mí me genera una admiración tremenda. Es una mujer tan inteligente, Emma, ya la conocerás, es mucho mejor que yo en todo, ya lo verás", comentó.

Las palabras de Suso emocionaron a Marieta hasta el punto de confesar: "Es que voy a llorar...". Pero Emma, siempre atenta a los detalles, no podía dejar pasar una pregunta clave: "¿Por qué no le pediste matrimonio bajo la Torre Eiffel?".

Suso, tras unos segundos de silencio, respondió con sinceridad: "Estamos en un momento en el que nos llevamos tan bien, que tenemos que disfrutar. Como dice mi suegro, ahora estamos en un momento donde tenemos que celebrar nuestra relación".

Sin embargo, la insistencia de Emma terminó por arrancarle una confesión más concreta: "Yo también, en un futuro, me quiero casar con ella". Unas palabras que desataron la euforia en el plató y que dejan abierta la posibilidad de un compromiso oficial en el futuro.

Las palabras de Suso Álvarez han encendido las especulaciones sobre un futuro compromiso con Marieta. Aunque de momento no hay anillo, la pareja deja claro que su amor está más fuerte que nunca y que, tarde o temprano, podría haber campanas de boda. ¿Será Suso quien tome la iniciativa esta vez?