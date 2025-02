Blanca Romero sorprende a todos tras su emotiva confesión sobre su hija, Lucía Rivera

Blanca Romero es una de esas famosas que cuida con esmero su vida privada. Blanca Romero no suele hablar de su familia ni de sus experiencias personales. Sin embargo, cuando se siente cómoda, no duda en hacer confesiones que rápidamente copan titulares, como la que ha hecho sobre Lucía Rivera.

Así ocurrió el pasado mes de diciembre, cuando habló sobre su ex, Cayetano Rivera. Y ha vuelto a ocurrir ahora, durante su participación en Next Level Chef, el programa de Telecinco que está presentando. En la entrega de este pasado miércoles, la modelo compartió un recuerdo inesperado sobre su hija, Lucía Rivera.

La conversación surgió de manera espontánea, Blanca hablaba con Fina Puigdevall y Martina Puigvert, dueñas del prestigioso restaurante Les Cols. Madre e hija explicaban cómo montaron su restaurante en la masía donde nacieron. La modelo, interesada en la realidad de las mujeres en la cocina en los años 90, quiso saber más sobre sus inicios.

Blanca Romero sorprende a todos tras su confesión sobre Lucía Rivera

La respuesta de las chefs la dejó impactada: “En nuestro restaurante hay muchas mujeres, ahí lo hemos vivido de una forma muy natural. El papel de la mujer está muy normalizado allí. Luego sales y te das cuenta de que falta mucho por recorrer”, le respondieron.

Ese comentario dio pie a Blanca para compartir su propia experiencia. Como modelo y personaje público, siente que mucha gente piensa que todo en su vida ha sido cuestión de suerte. Pero ella lo tiene claro: “Todo lo que se consigue es a cambio de mucho esfuerzo”, aseguró.

Precisamente esa necesidad de demostrar su esfuerzo la llevó a cometer alguna que otra locura. Y así, sin esperarlo, hizo una confesión que dejó a todos sorprendidos. “Me acuerdo de que, con mi hija, que tenía yo 21 años cuando me quedé embarazada, y con una cesárea, a los 18 días, estaba desfilando en lencería en Gaudí”, reveló.

El público se quedó atónito. Blanca continuó su relato con detalles: “Desfilé tiesa, recta, como que no pasaba nada. Pero ya entre bambalinas era como: 'Dios mío'”, admitió entre risas, pero dejando claro el sacrificio que hizo en ese momento.

Blanca Romero rompe su regla de oro para hablar sobre Lucía Rivera

La confesión no pasó desapercibida, Blanca Romero es muy reservada con su vida privada, no suele compartir detalles de su maternidad o de las dificultades que ha enfrentado. Sin embargo, en esta ocasión, ante las cámaras y en un ambiente de confianza, decidió contar una de las experiencias más impactantes de su vida. Y, como era de esperar, su relato no tardó en dar de qué hablar.

La audiencia y sus seguidores han reaccionado con sorpresa y admiración. Muchos han destacado la valentía de Blanca por compartir este momento tan personal. Otros han aplaudido su capacidad de esfuerzo y sacrificio.

Blanca Romero ha demostrado, una vez más, que detrás de su imagen de modelo exitosa hay una historia de lucha y superación. Aunque la vida pública pueda parecer sencilla, cada logro tiene detrás un gran esfuerzo. Sin duda, su valentía y determinación la convierten en un referente dentro y fuera de las pasarelas.