Belén Esteban responde a la gran pregunta sobre Jesulín de Ubrique: 'Yo no soy...'

Belén Esteban no ha tenido ningún problema en responder a una de las grandes cuestiones relacionadas con Jesulín de Ubrique. Tanto es así que, cuando le han preguntado si le molesta ser 'la ex del torero', ha sido muy clara al respecto: “A estas alturas no soy la ex de nadie”.

Este mismo lunes, 27 de enero, el diario El Mundo ha publicado la última entrevista que les ha concedido esta famosa colaboradora de televisión. En ella, la entrevistada ha hablado sobre varios temas de actualidad, tanto personales como generales.

Sin embargo, las declaraciones que más han llamado la atención han sido las relacionadas con Jesulín de Ubrique. Sin pelos en la lengua, Belén Esteban ha desvelado públicamente “hasta dónde está de la coletilla de: «Esa está ahí sentada por ser la ex del torero»”.

Con esa sinceridad que tanto la caracteriza, la empresaria y colaboradora de televisión no ha tenido reparos en asumir sus orígenes dentro la prensa rosa. Sin embargo, ha querido dejar muy claro que su relación con el extorero forma ya parte del pasado:

“Que sí, que yo estuve con el torero, pero después de todo lo que ha llovido, Belén Esteban ya tiene un nombre propio. A estas alturas no soy la ex de nadie. Es más, ahora mismo me llaman ‘La Patrona’, y fíjate si me gusta el mote que me lo he tatuado”.

Belén Esteban responde de una forma clara y tajante a la gran pregunta sobre Jesulín de Ubrique

Tanto es así que incluso su mote ha cambiado con los años: “Ahora mismo me llaman ‘La Patrona’”. A raíz de esta respuesta, el entrevistador le ha recordado que, durante años, “cargó” con el título de ‘la princesa del pueblo’. Un apodo que, lejos de molestarle, representa a la perfección sus orígenes.

“Yo vengo de una familia humilde, de clase trabajadora. Cuando era más joven trabajé en una fábrica de enchufes: con los deditos ponía el canutillo blanco que viene ensartado. Y trabajé en un McDonald’s, planchando o cuidando niños”, ha asegurado Belén Esteban con orgullo.

Por eso, la colaboradora de televisión no puede estar más agradecida por la vida que ha conseguido formar tras romper su polémica relación sentimental con Jesulín de Ubrique. Aunque, eso sí, a veces es consciente de que se queja más de lo necesario:

“Yo estoy muy agradecida por la vida que me ha tocado en suerte, aunque soy una persona que se queja mucho y mi marido siempre me está llamando la atención. Y tiene toda la razón, pero claro, a cada uno le duelen sus cosas”.