Nadie esperaba lo que el rey Felipe acaba de hacer con su padre, el rey Juan Carlos

El rey Juan Carlos regresará a España este mismo mes de marzo para participar de nuevo en las regatas de Sanxenxo. Sin embargo, en esta ocasión el rey Felipe no se reunirá con él, lo que ha sorprendido a muchos. Sobre todo, después de que padre e hijo se vieran en Galicia el pasado mes de septiembre.

En aquella ocasión, Felipe fue acompañado por Letizia y Leonor, protagonizando así una reunión de lo más familiar. No obstante, en esta ocasión, el rey ha descartado por completo viajar a Sanxenxo para ver al emérito. A pesar de que se interesa por el estado de salud de Juan Carlos, Felipe prefiere que el contacto con él se limite vía telefónica.

El rey Felipe toma una decisión con el rey Juan Carlos

Faltan 10 días para que el rey Juan Carlos aterrice de nuevo en España. Será el próximo 15 de marzo cuando el padre del rey Felipe pise Sanxenxo para participar en las regatas. Esta será la primera vez en 2025 que el emérito pise suele español tras sus últimas polémicas con Bárbara Rey.

No obstante, lo que nadie esperaba era lo que Felipe acaba de hacer con su padre: negarse a reencontrarse con él en Galicia. Así las cosas, la visita del emérito a Sanxenxo este mes de marzo no incluirá un encuentro con su hijo. La decisión de Felipe sorprende a muchos, ya que se esperaba que, debido a la delicada salud del exmonarca, se diera algún tipo de encuentro.

No será así, y no hay ninguna información que apunte a un cambio de opinión del marido de Letizia. A pesar de los rumores que hablaban de un posible encuentro, la postura del rey es clara: no habrá contacto formal en esta ocasión. Esta decisión inesperada, teniendo en cuenta la preocupación de Felipe por la salud de Juan Carlos, genera rumores sobre el estado de la relación familiar.

El rey ha permanecido atento a la última hora sobre su padre, manteniendo el contacto por vía telefónica. Además, tras las visitas de las infantas Elena y Cristina a Abu Dabi por el cumpleaños de su padre, se interesó por cómo lo vieron. En cambio, ahora que tiene la oportunidad de verlo en Galicia y conocer de primera mano su estado, no habrá reencuentro.

El rey Juan Carlos prepara su vuelta a España lejos del rey Felipe

El hecho de que el rey Felipe no visite a su padre en un momento tan crítico, cuando su salud es frágil, es especialmente contradictoria. Aunque Felipe ha mostrado en ocasiones interés por la salud de su progenitor, no es la primera vez que decide mantener una distancia institucional.

La última vez que coincidieron fue en septiembre cuando, aprovechando la visita del rey Juan Carlos en Galicia, pidió ver a Leonor. La heredera se encontraba en la Escuela Naval de Marín, desde Casa Real, se informó de ese encuentro entre abuelo y nieta. Un encuentro en el que Felipe y Letizia también estuvieron presentes.

Ahora la situación es distinta y el rey no tiene entre sus planes reunirse con Juan Carlos. El viaje del emérito a Sanxenxo este marzo será su primera visita a España tras varios meses de ausencia. Además de participar en las regatas, aprovechará su viaje para visitar a su médico con motivo de sus revisiones médicas.

De un tiempo a esta parte, la salud del rey Juan Carlos se ha deteriorado y recibe desde hace meses un tratamiento específico en Vitoria. De hecho, el doctor de la clínica privada a la que asiste, Eduardo Anitua, estuvo en su 86 cumpleaños el pasado mes de enero.

En este contexto, el exsoberano recibirá una última hora sobre su salud que el rey Felipe no conocerá en persona. Sí lo hará vía telefónica como viene haciendo desde hace meses.