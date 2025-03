Nadie esperaba lo que Anabel Pantoja acaba de contar sobre su novio, David Rodríguez

Anabel Pantoja y David Rodríguez vivieron hace un par de meses uno de los momentos más difíciles de su vida por el ingreso hospitalario de su hija Alma. Una situación que ha puesto a prueba a la pareja sobre la que incluso se ha llegado a decir atravesaba una profunda crisis. Sin embargo, la sobrina de Isabel Pantoja ha dejado claro lo que siente por su novio con su última publicación en la que hace una reflexión sobre la definición del amor.

Con el deseo de zanjar todas las especulaciones sobre su relación con el padre de su hija, la andaluza ha hecho uso, una vez más, de sus redes. Anabel ha insistido en lo enamorada que está de David Rodríguez, dejando a la vista cuáles son sus sentimientos actuales hacia este.

“El amor es que vengan a buscarte. Al trabajo, al final de un día triste, al colegio, a la estación de tren, después de un partido agotador, por sorpresa, cuando no lo esperabas", dejaba escrito en su perfil.

Anabel Pantoja por fin desvela lo que para ella significa tener a David Rodríguez cerca

Y añadió: "Incluso, sobre todo, cuando menos lo merecías”, se podía leer en los stories de su cuenta personal de Instagram.

Si bien no se refirió de manera explícita al cordobés, lo cierto es que es una manera de aclarar cómo se encuentran tras la complicada situación por la que atraviesan.

A lo largo de esta reflexión sobre el amor compartida por Anabel Pantoja, se puede deducir que para ella es en los gestos cotidianos cuando más se puede demostrar ese sentimiento. La creadora de contenido se fijaba en una columna firmada por la escritora Laura Ferrero publicada en un medio digital confirmando que coincide con su concepto de amor.

Lo cierto que esta no es la única publicación que Anabel ha dedicado entre líneas a su chico últimamente. Hace unos días la influencer compartía una publicación en la que pedía a sus seguidores que no dejaran "nada para después". Según ella, no debemos confiarnos creyendo que "tenemos tiempo".

Anabel Pantoja ha zanjado la polémica sobre una supuesta crisis sentimental

Junto a una imagen en la que aparecían abrazados los protagonistas de la película Ghost, Pantoja explicaba que su intención ahora es disfrutar del momento. La instantánea recuerda lo unidos que están en estos momentos ella y el padre de su hija. Respecto a la frase, la sevillana no tardaba en ponerla en práctica tal y como dejó ver en su reciente viaje a la capital hispalense.

Hace tan solo unos días Kike Calleja daba más datos sobre la supuesta crisis de la que algunos hablan. El colaborador de Vamos a Ver recordaba las palabras del novio de Anabel Pantoja. "David sí que reconoció que las cosas no estaban muy bien con Anabel, que había fricciones", comenzaba diciendo.

A continuación, Antonio Rossi ponía sus palabras en contexto explicando que el entorno de Anabel estaba poniendo las cosas difíciles al fisioterapeuta. "David se ha enfrentado a un batallón, que es el círculo de Anabel. Y eso claro que hace fricciones", argumentaba el periodista.

Sin embargo, y pese a estos rumores de crisis, Anabel ahora ha decidido dar el paso asegurando que ella ha encontrado el amor en su actual pareja.