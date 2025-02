Anabel Pantoja y David Rodríguez atraviesan un momento especialmente debido a que están siendo investigados por presuntos malos tratos a su hija, un proceso judicial que ha captado la atención mediática. Además, el enfrentamiento de Anabel con la prensa podría derivar en una macrodemanda, según se especula en algunos círculos. Sin embargo, en medio de esta situación, la influencer ha encontrado un motivo de alegría: su hija ha cumplido tres meses.

Hace tres meses, la vida de Anabel Pantoja y David Rodríguez cambió para siempre con el nacimiento de su hija. Sin embargo, la alegría inicial se vio empañada por una investigación judicial que aún sigue abierta. La pareja, conocida por su relación pública y su cercanía con los medios, ha decidido mantenerse alejada de los focos, centrándose únicamente en el bienestar de Alma.

El caso ha generado un intenso debate, especialmente tras la difusión de informaciones no oficiales sobre el estado de salud de Alma. A esto se suma el posible enfrentamiento legal de Anabel Pantoja con la prensa, tras un reciente roce que podría derivar en una macrodemanda.

En medio de este escenario, la publicación de Anabel celebrando los tres meses de su hija ha sorprendido a todos. ¿Cómo logran mantener la sonrisa en un momento tan delicado? La respuesta parece estar en el amor incondicional que sienten por su pequeña, quien se ha convertido en su mayor fortaleza.

El motivo de la felicidad de Anabel Pantoja y David Rodríguez durante su investigación

El 9 de enero, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez sufrió una crisis de salud que la llevó a estar ingresada durante 18 días en el Hospital Materno Infantil. La situación generó una gran preocupación en su entorno, movilizando incluso a familiares que viajaron a la isla para acompañarlos.

Hace apenas unos días, Anabel y David decidieron poner rumbo a Andalucía para realizar su primer viaje en familia. Su primera parada fue Sevilla, ciudad natal de Anabel, donde la influencer aprovechó para reunirse con sus seres queridos. Posteriormente, se trasladaron a Córdoba, donde David presentó oficialmente a la bebé a su familia paterna.

Este viaje marcó un hito importante para él, ya que desde su nacimiento, el fisioterapeuta no había tenido la oportunidad de viajar con él a su ciudad natal. A pesar del proceso judicial en curso, la pareja ha intentado mantener la normalidad en su día a día, centrándose en su rol como padres.

Ahora, con su hija fuera de peligro, Anabel Pantoja no ha dejado pasar la oportunidad de celebrar sus tres meses de vida. "Hoy cumple mi niña tres meses. No podemos estar más felices de tenerte, mi vida entera. Te amo mi sirenita", publicó en Instagram junto a un video de la bebé.

Anabel Pantoja compartió un video en redes sociales donde se ve a la bebé moviendo sus bracitos al ritmo de una canción infantil. Con este mensaje, la pareja demuestra que, a pesar de las dificultades, su felicidad radica en ver crecer sana a su hija tras los problemas que enfrentó recientemente.

La pareja se centra en su hija mientras sigue la investigación

El 30 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia emitió un comunicado en el que explicaba que la investigación busca esclarecer las causas de las lesiones detectadas en la menor. Anabel y David declararon ante la justicia y no se dictaron medidas cautelares en su contra, pero la investigación sigue en curso.

Uno de los elementos clave en la investigación podrían ser las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial Mogán Mall, en el sur de Gran Canaria. La pareja estuvo allí el 9 de enero, el mismo día en que su hija sufrió la crisis que derivó en su hospitalización. Estas imágenes están ahora en poder de la jueza a cargo del caso.

Desde el inicio del proceso, Anabel Pantoja ha insistido en su inocencia y en la importancia de que se respeten los protocolos de protección infantil. "Una pesadilla, pero confiando en la justicia. Alma está en casa, con sus padres, sana y feliz", confesó Anabel.

Además, reafirmó su postura respecto al bienestar de su hija. "Afortunadamente estamos en casa. Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y cosa que apoyamos", comentó.

Asimismo, se mostró contundente ante las especulaciones y centró su atención en el bienestar de su hija. "Se nos está acusando de algo que no hemos hecho. Pero no me preocupa porque sabéis donde tengo la cabeza, la tengo en el cuidado de Alma".

Mientras la investigación sigue en marcha, Anabel Pantoja y David Rodríguez se aferran a los momentos felices con su hija. A pesar de la presión mediática, su prioridad sigue siendo el bienestar de la bebé, esperando que la justicia esclarezca la situación cuanto antes.