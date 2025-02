Nadie esperaba la confesión de Rappel sobre el cáncer de Massiel en 'Y ahora Sonsoles'

En el programa Y ahora Sonsoles se ha hablado sobre la noticia del día: la cantante Massiel ha anunciado que tiene cáncer de pulmón. La revelación ha conmocionado a la audiencia y a sus compañeros de profesión. Rappel, gran amigo de Massiel, ha hablado en directo sobre el problema de salud que ahora afecta a la artista.

Durante el programa, se ha explicado que los médicos ya le habían extirpado parte de un pulmón. Además, ya estaría sometida a quimioterapia. La lucha de Massiel contra la enfermedad ha generado una ola de apoyo y cariño en el mundo del espectáculo.

Sonsoles Ónega, presentadora del programa, ha expresado su admiración y cariño hacia la artista. “Es una figura imprescindible de nuestras vidas y de nuestra historia. Siempre sufrimos con todo lo que le ocurre a Massiel”, ha confesado emocionada.

Rappel entra en Y ahora Sonsoles para hablar sobre Massiel

El momento más impactante ha llegado cuando Rappel, gran amigo de Massiel, ha entrado en directo por teléfono. Nadie esperaba su intervención. Su voz, cargada de emoción, ha dejado sin palabras a todos en plató.

“Buenas tardes, yo hablé con ella hace un mes y estaba bien, contenta y positiva. No podía imaginar que iba a dar esta noticia”, ha confesado el vidente. Sus palabras han causado un gran impacto entre los presentes.

Rappel dedica unas bonitas palabras a Massiel en pleno directo

Pero no ha sido su única confesión, Rappel ha continuado hablando con el corazón en la mano. “Lo siento en el alma porque la quiero mucho y es maravillosa. Yo no tenía ni idea, no podía imaginarme esta noticia”, ha dejado claro el vidente.

Su inesperada llamada ha emocionado a todos los presentes en el plató. Nadie esperaba que el vidente interviniera en directo para dedicar unas palabras tan bonitas a su gran amiga. Su testimonio ha demostrado la profunda amistad que les une y ha tocado el corazón de la audiencia.

Por ahora, podremos ver a Massiel esta noche en el plató de ¡De Viernes!, donde hablará de esta terrible enfermedad contra la que está luchando en estos momentos.

La noticia de la enfermedad de Massiel ha generado una gran ola de solidaridad. Sus seguidores han mostrado su apoyo en redes sociales y sus compañeros de profesión también le han enviado mensajes de ánimo. Todos esperan su pronta recuperación y confían en su fuerza para superar este duro momento.