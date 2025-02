Tensión por lo sucedido con Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles': 'No para de...'

Sonsoles Ónega ha comenzado su programa Y ahora Sonsoles hablando sobre la actualidad cinematográfica que más revuelo está causando ahora. Y es que Sonsoles Ónega tenía información en exclusiva sobre el problema que se está viviendo en los Óscar. Aunque lo que más ha llamado la atención ha sido el problema de Sonsoles Ónega en directo tras escuchar un móvil y confesar que: "No para de sonar".

Sonsoles Ónega ha dado la última hora sobre Karla Sofía Gascón. La actriz española, nominada al Óscar por su papel en Emilia Pérez, ha estado en el ojo del huracán. En los últimos días, han salido a la luz unos tuits comprometedores.

Se trata de mensajes en los que Gascón ha hablado mal sobre diversas minorías, los comentarios, de carácter racista, han generado una enorme polémica. La reacción no se ha hecho esperar, la actriz ha sido apartada de la promoción de la película. Su imagen ha sido borrada de los eventos y las entrevistas y ha sido, sin duda, un golpe para su carrera.

Sonsoles Ónega habla sobre el problema de los Óscar en Y ahora Sonsoles

Ante la ola de críticas, la actriz ha roto su silencio. En un comunicado, ha confesado haber pasado por una "montaña rusa de emociones". Ha reconocido su malestar y ha intentado justificarse, sin embargo, el daño ya estaba hecho.

Para analizar la situación, Sonsoles Ónega ha contado con varios colaboradores. La intención era debatir sobre la cancelación de la actriz. Pero antes de que el debate comenzara, se ha vivido un momento de tensión en pleno directo.

Victoria Laseca, periodista y colaboradora del programa, ha intervenido. Ella había hablado con Karla antes del programa. Estaba a punto de revelar lo que la actriz le había contado, pero algo ha interrumpido el momento, algo que ha molestado a Sonsoles Ónega.

Sonsoles Ónega vive un momento de tensión en Y ahora Sonsoles

Sonsoles Ónega ha tenido que frenar el programa en seco. La razón: el teléfono de Victoria Laseca no paraba de sonar, el ruido se hacía molesto y distraía la conversación. La presentadora no ha dudado en hacerle una petición en directo: "Apaga el móvil porque no para de sonarte y hacer ruido", ha dicho.

Victoria Laseca se ha quedado sin palabras y ha mirado a su alrededor, sorprendida. "¿Qué está pasando aquí? Ya está", ha respondido, intentando salir del paso. Ha sido un momento incómodo y el plató se ha sumido en un breve silencio.

Sonsoles Ónega, intentando rebajar la tensión, ha zanjado el asunto. "Muchas gracias", ha añadido, con un tono más calmado. Luego, ha retomado la conversación sobre el problema de los Óscar.

El programa ha seguido adelante, pero el momento ha quedado grabado en la memoria de los espectadores. La tensión ha sido evidente. Y el episodio ha dejado claro que, en directo, todo puede pasar.