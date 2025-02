Nadie esperaba lo que Chayo Mohedano ha dicho sobre la situación de Amador Mohedano

Chayo Mohedano ha sorprendido a todo el mundo en las últimas horas. Y es que ha dicho unas palabras sobre su padre, Amador Mohedano, que nadie esperaba. Sí, porque ella siempre le ha apoyado incondicionalmente e incluso, en ocasiones, ha ejercido de portavoz improvisada de su familia.

En concreto, se ha mostrado firme y tajante al no querer saber nada de los problemas que él tiene con la propiedad en Chipiona que heredó de su hermana, Rocío Jurado. Al respecto, la cantante ha manifestado: “No me concierne”.

Chayo Mohedano sorprende con lo que ha dicho de los problemas de Amador Mohedano

Chayo Mohedano está centrada en su música, pero esto no quita para que, de vez en cuando, esté en el foco mediático por su familia. Y es lo que ha ocurrido ahora. Ha cobrado actualidad por las declaraciones que ha hecho sobre su padre.

Todo ha sucedido cuando ella ha acudido a Sevilla para asistir a varios eventos de SIMOF. Allí ha atendido amablemente a Europa Press, que no ha dudado en preguntarle sobre Amador.

En concreto, se le ha cuestionado sobre los problemas que él está teniendo con la propiedad que heredó de su hermana, la finca Los Naranjos. Problemáticas como que el comprador del 50 % pide ahora más metros. Los solicita a cambio de que el clan Mohedano pueda quedarse con la parte donde se ubica la casa.

Ante esta cuestión, Chayo, que coincidió en Sevilla con su prima Gloria Camila, ha sorprendido por su contundencia verbal: “Yo vengo aquí a pasarlo bien. No vengo a dar ningún tipo de declaraciones referentes a cosas que a mí, aunque sea mi padre, no me conciernen. Tiene que ser él el que hable de estos asuntos”.

Una postura, la suya, que ha llamado la atención. Y es que nunca se había negado a hablar de asuntos familiares de forma tan tajante.

Eso sí, algo menos tensa, ha dado la última hora sobre el estado de salud de Amador. En concreto, ha tranquilizado a todo el mundo diciendo: “Gracias a Dios, está bien. Teniendo salud está bien”.

Chayo Mohedano, la hija de Amador Mohedano, da una buena noticia sobre su música

Más allá de las controversias familiares, Chayo Mohedano, que recientemente ha sufrido un robo, está enfocada en su carrera musical. Durante su presencia en SIMOF, ha compartido emocionantes novedades sobre sus proyectos. Así, ha explicado: “He producido un par de canciones más, que este año verán la luz”.

“Y la verdad es que estoy muy contenta”. Unas declaraciones que reflejan su entusiasmo y dedicación hacia su trayectoria, buscando siempre ofrecer lo mejor a su público.

Es evidente que Rosario Mohedano ha optado por centrarse en su trayectoria profesional, manteniendo una postura reservada respecto a los problemas legales de su padre. Esta decisión subraya su deseo de separar su vida artística de las controversias familiares, permitiéndole avanzar en su carrera sin distracciones externas.

Así pues, mientras Amador Mohedano enfrenta desafíos relacionados con la finca heredada de Rocío Jurado, su hija continúa avanzando en su carrera musical. Sí, eligiendo no involucrarse públicamente en los asuntos legales de su padre y enfocándose en sus propios proyectos profesionales.