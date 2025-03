Beatriz Rico destapa lo que nadie imaginaba de 'Supervivientes': 'Ni un solo minuto'

Tras abandonar de forma voluntaria Supervivientes 2025, Beatriz Rico ha desvelado lo que nadie imaginaba sobre su estancia en Honduras. “Me iba a ser imposible dormir ni un solo minuto”, ha asegurado la actriz ante los televidentes.

Fue el pasado domingo, 9 de marzo, cuando saltaron todas las alarmas alrededor de la concursante. Aquel día, Sandra Barneda anunció en la primera gala de Conexión Honduras que, a menos de 72 horas de comenzar la aventura, la intérprete había activado el protocolo de abandono.

Tal y como explicó Beatriz Rico, el motivo no sería otro que la falta de sueño: “El mayor miedo que tenía era no dormir, porque tengo el sueño muy ligero. Las condiciones son hostiles y, si encima voy con un sueño ligero, se me ha multiplicado por mil”.

Sin embargo, no fue hasta el martes, 11 de marzo, cuando destapó toda la verdad sobre su salida de la nueva edición de Supervivientes. Un abandono que ha sido muy criticado y cuestionado en las redes sociales:

“En unas condiciones tan adversas, el problema se iba a multiplicar de tal manera que me iba a hacer imposible dormir ni un solo minuto. Si no duermes, el cuerpo llega un momento en que colapsa… No puedes estar sin dormir. Yo ya noté que me empezaba a fallar la vista, a pitar los oídos…”.

Beatriz Rico desvela por sorpresa los motivos por los que abandonó Supervivientes

En un intento por acallar todos los rumores relacionados con la dudosa intervención de la organización, Beatriz Rico dio un paso al frente para contar toda la verdad. Y lo hizo durante la primera emisión de Supervivientes: Tierra de Nadie, programa presentado por Carlos Sobera.

Tras asegurar que decidió abandonar la competición porque le “iba a ser imposible dormir ni un solo minuto”, la actriz volvió a romper su silencio. Pero en esta ocasión lo hizo para la web de Telecinco.

“Sabía que el sueño para mí era un problema, pero nunca jamás pensé que fuera el detonante que me hiciera salir de la lista. Yo mi gira de teatro la cancelé pensando estar tres meses allí, me ha pillado como por sorpresa”, aseguró Beatriz Rico, fuera de las cámaras de Supervivientes 2025.

Por otro lado, la exconcursante también desveló la reflexión que tuvo antes de tomar la decisión de abandonar esta experiencia. “Supe que no podía continuar más cuando me empezó a fallar la vista, tenía pitidos en los oídos y estaba muy mareada”, aclaró la actriz.

Una sensación que Beatriz Rico describe como “estar en un videojuego y que parece que todo pasa desde fuera”. “Ahí dije, creo que este es mi tope”, añadió a continuación.