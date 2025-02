Todo cambia con lo que Susana Bicho ha desvelado sobre Anabel Pantoja: 'No duermo'

Durante su última aparición pública, Susana Bicho ha desvelado un nuevo dato sobre Anabel Pantoja que lo cambia todo. Tal y como ha asegurado la creadora de contenidos, por las noches “no duerme”, pensando en que ha podido decir algo perjudicial para su amiga.

Ha pasado ya un mes desde que la sobrina de Isabel Pantoja se convirtió en el centro de todas las miradas a raíz del preocupante ingreso de la pequeña Alma. Sin embargo, no fue hasta el pasado 30 de enero cuando se generó un gran revuelo alrededor de la influencer.

Aquel día, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anunció a través de un comunicado que tanto Anabel Pantoja como su actual pareja están siendo investigados por presunto maltrato infantil.

Como era de esperar, durante todo este tiempo, la pareja ha estado muy arropada por sus seres queridos, entre los que se encuentra Susana Bicho. Sin embargo, en los últimos días, su lealtad hacia Anabel ha sido puesta en entredicho.

Tal y como han apuntado varias personas, existe la posibilidad de que haya un “topo” dentro del círculo más cercano a Anabel Pantoja. Persona que podría estar compartiendo información con la prensa.

Ahora, y con este tema de plena actualidad, Susana Bicho ha reaparecido en el recinto ferial de IFEMA (Madrid). Hace apenas unas horas, la influencer ha asistido al desfile de Claro Couture, el diseñador de su traje de novia, momento que los reporteros han aprovechado para preguntarle por su amiga.

Tras negarse a pronunciarse sobre dichas acusaciones, la joven no ha tenido ningún problema en desvelar cómo se encuentra Anabel Pantoja. Aunque eso sí, no ha querido entrar en detalles, ya que tiene miedo de que se malinterpreten sus palabras: “No duermo”.

Susana Bicho ha desvelado un dato sobre Anabel Pantoja que lo cambia todo: “Luego no duermo”

Susana Bicho se ha mostrado muy sincera cuando los medios de comunicación le han preguntado por el actual estado de su gran amiga, Anabel Pantoja. No obstante, también ha aprovechado la ocasión para dejar al descubierto uno de sus mayores miedos:

“Me ha pasado muchas veces, siempre quiero contestar y ser como muy mona y muy educada. Y es que yo luego no duermo, porque me pongo a repasar palabra por palabra todo lo que he dicho”.

Tal y como ha asegurado Susana Bicho, “tengo mucho miedo de que se malinterprete algo”. “Lo paso fatal y paso toda la noche sin dormir porque me pongo a darle vueltas a la cabeza a ver si he dicho algo que se haya malinterpretado”, ha añadido.

Tras aclarar este punto, la influencer no ha tenido ningún problema en asegurar que Anabel Pantoja está pasando por uno de los momentos más dolorosos de su vida. “Es una situación muy complicada, pues evidentemente no está en su mejor momento”, ha aclarado la joven.

No obstante, y a pesar de estas palabras, Susana Bicho ha aprovechado la ocasión para volver a demostrarle su lealtad a Anabel. Tanto es así que no se lo ha pensado dos veces a la hora de zanjar este polémico tema:

“Aparte, es que como quiero mucho a mi amiga y la respeto mucho, y ella ha tomado la decisión de no decir nada... Pues yo, evidentemente, tengo que seguir sus pasos y hacer lo que ella quiere”.